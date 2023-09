IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan – Sassuolo, typy i przewidywania

Inter Mediolan znakomicie prezentuje się na początku tego sezonu i jest liderem Serie A. Ponadto Nerazzurri prezentują bardzo dobrą formę w ofensywie. Ekipa Inzaghiego Fiorentinie wbiła cztery gole, a Milanowi pięć. Z kolei w dwóch ostatnich meczach z udziałem Sassuolo padło aż dwanaście goli. Ponadto Neroverdi ani razu nie zachowali czystego konta, a w pięciu kolejkach stracili aż jedenaście goli. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Inter Mediolan – Sassuolo, sytuacja kadrowa

Inter Mediolan w weekend stracił Marko Arnautovicia, który z powodu kontuzji wypadł na kilka tygodni z gry. Media przewidują, że obaj szkoleniowcy mogą dokonać kilku roszad w składzie w porównaniu do poprzednich meczów w Serie A.

Inter Mediolan – Sassuolo, ostatnie wyniki

Inter Mediolan zachwyca na początku tego sezonu wygrywając wszystkie pięć spotkań na starcie sezonu. Nerazzurri pokonali w tym czasie Monzę, Cagliari, Fiorentinę, Milan i Empoli. W Lidze Mistrzów poszło im nieco słabiej i tylko zremisowali wyjazdowy pojedynek z Realem Sociedad 1:1. Sassuolo natomiast rozpoczęło kampanię od dwóch przegranych z Napoli i Atalantą, później pokonali Hellas i znów przegrali z Frosinonę. W sobotę jednak wysoko ograli Juventus aż 4:2.

Inter Mediolan – Sassuolo, historia

Inter Mediolan notuje serie trzech wygranych z rzędu w pojedynkach z Sassuolo. Neroverdi ostatni raz pokonali ekipę z San Siro w lutym 2022 wygrywając 2:0. Było to jednak jedyne zwycięstwo Sassuolo w ostatnich dziesięciu starciach.

Inter Mediolan – Sassuolo, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu jest oczywiście Inter Mediolan, ale każda seria kiedyś ma swój koniec, a Sassuolo w weekend zachwyciło i ograło Juventus

Inter Mediolan – Sassuolo, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Interu Mediolan 100% Remisem 0% Wygraną Sassuolo 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Interu Mediolan

Remisem

Wygraną Sassuolo

Inter Mediolan – Sassuolo, przewidywane składy

Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Sassuolo (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Sassuolo (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Simone Inzaghi Alessio Dionisi Rezerwowi ▼ 12 Raffaele Di Gennaro

14 Davy Klaassen

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Aurel Bisseck

35 Aleksandar Stankovic

42 Lucien Agoumé

70 Alexis Sanchez

77 Emil Audero

95 Alessandro Bastoni Filippo Missori 2

Marcus Pedersen 3

Uros Racic 6

Samuele Mulattieri 8

Gianmarco Ferrari 13

Pedro Mba Obiang 14

Emil Konradsen Ceide 15

Samu Castillejo 20

Mattia Viti 21

Cristian Volpato 23

Gianluca Pegolo 25

Kristian Thorstvedt 42

Gregoire Defrel 92

Inter Mediolan - Sassuolo, transmisja meczu

Spotkanie Interu z Sassuolo będzie transmitowane na żywo na antenie Eleven Sports 2. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online.

