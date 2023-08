IMAGO / Matteo Papini Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan Monza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2023 08:08 .

Inter – Monza, typy i przewidywania

Trudno przewidzieć przebieg sobotniej potyczki. Z jednej strony Inter jest zdecydowanym faworytem, z drugiej Monza nie przegrała żadnego meczu z Nerazzurimi w poprzednim sezonie. Zespół z Lombardii wielokrotnie udowodnił w poprzednich rozgrywkach, że może być groźny nawet z tymi największymi w Serie A. Możemy spodziewać się ofensywnego meczu z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Inter – Monza, sytuacja kadrowa

Inzaghi w bramce najpewniej postawi na Yanna Sommera, który zastąpił Andre Onanę. Wiele wskazuje też na to, że w ofensywie wystąpi kolejny nowy nabytek Marcus Thuram. W składzie Monzy powinien znaleźć się natomiast D’Ambrosio, który przez wiele lat grał w Interze.

Inter – Monza, ostatnie wyniki

Inter Mediolan nie przegrał żadnego sparingu podczas okresu przygotowawczego. Nerazzurri wygrali 4 z pięciu spotkań pokonując Salzburg, Egnatię, PSG oraz Pergolettese. Jedyny remis padł w meczu z Al-Nassr. Monza tak dobrym bilansem pochwalić się nie może. Dwa ostatnie mecze to porażki z Milanem w pojedynku o trofeum Berlusconiego i Regggianą w Pucharze Włoch, co było sporym zaskoczeniem. Wcześniej Monza wygrała z Gianą Erminio i Vis Pesarą występującymi w znacznie niższych ligach.

Inter – Monza, historia

W poprzednim sezonie Monza sprawiło mnóstwo problemów Introwi. Mimo, iż Nerazzurri dwukrotnie byli faworytami to nie wygrali żadnego meczu. Na San Siro ekipa Inzaghiego przegrała 0:1, a w meczu wyjazdowym tylko zremisowała 2:2.

Inter – Monza, kursy bukmacherskie

Inter – Monza, kto wygra

Inter – Monza, przewidywane składy

Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Monza (Przewidywany skład) 3-5-2 Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Monza (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy Simone Inzaghi Raffaele Palladino Rezerwowi 7 Juan Cuadrado

8 Marko Arnautovic

11 Joaquin Correa

12 Raffaele Di Gennaro

16 Davide Frattesi

21 Kristjan Asllani

30 Carlos Augusto

31 Yann Aurel Bisseck

35 Aleksandar Stankovic

45 Sebastiano Esposito

88 Stefano Sensi José Machín 7

Franco Carboni 11

Pedro Pereira 13

Samuele Birindelli 19

Valentin Carboni 21

Alessandro Sorrentino 23

Mirko Marić 24

Andrea Petagna 37

Warren Bondo 38

Andrea Carboni 44

Giorgio Cittadini 46

Stefano Gori 66

Inter - Monza, transmisja meczu

Mecz 1. kolejki Serie A Inter - Monza będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Starcie to będzie również dostępne w usłudze CANAL+ Online. CANAL+ przygotował znakomitą ofertę, dzięki której można zaoszczędzić aż 240 zł! Za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 12 miesięcy z góry zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt to 54 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 74 zł/mies.

