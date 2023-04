Inter Mediolan – Monza: typy i kursy na mecz Serie A. Można odnieść było w ostatnich tygodniach wrażenie, że Inter z ligi włoskiej i ten z Ligi Mistrzów to dwie różne drużyny. Sytuacja Nerazzurrich w Serie A staje się coraz cięższa. Wicemistrz Włoch czeka na ligowe zwycięstwo już od 5 marca. O to może być w sobotę również trudno, bo Monza w tej kampanii już raz urwała mu punkty.

Pressfocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Monza 1.46 4.75 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2023 20:47 .

Inter Mediolan – Monza, typy i przewidywania

Mało kto spodziewał się, że Inter Mediolan wygra w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Benfiką. Nerazzurri zakończyli tym samym passę kolejnych sześciu meczów bez zwycięstwa. Inter im bliżej końca sezonu, tym gorzej prezentuje się w Serie A. Z tego względu mówi się, że od przyszłego sezonu drużynę ma poprowadzić inny trener, aniżeli Simone Inzaghi.

Monza sukcesywnie wykonuje w tym sezonie plan minimum, jakim jest utrzymanie w Serie A. 13. miejsce po 29. kolejkach to dla zespołu, który pierwszy raz w historii gra w najwyższej klasie rozgrywkowej znakomity wynik. Beniaminek strzela całkiem sporo bramek, w czym duża zasługa Carlosa Augusto, który rozgrywa znakomity sezon. Lewy obrońca jest nie tylko najlepszym strzelcem ligowym lecz również drugim po Petagni asystentem. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Betfan 1.98 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Betfan

Inter Mediolan – Monza, ostatnie wyniki

Poza meczem w Lidze Mistrzów z Benfiką Inter ostatnio spotkań nie wygrywał. W Serie A nie udało mu się zanotować trzech punktów w żadnym z sześciu kolejnych starć. W tym czasie aż trzy mecze zakończyły się dla niego porażkami.

Monza również w ostatnim czasie nie odnosiła zbyt wielu zwycięstw, jednak też od beniaminka tego kibice w tak dużym stopniu nie oczekiwali. Udało się ugrać trzy punkty w rywalizacji z Empoli. W kolejnych meczach Monza zremisowała z Hellas Verona, Cremonese i Udinese. Poniosła natomiast porażkę z Lazio Rzym.

Inter Mediolan – Monza, sytuacja kadrowa

Simone Inzaghi w meczu z Monzą będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanych Dalberta i Milana Skriniara. Obaj zawodnicy od dłuższego czasu zmagają się z urazami. Braki także po stronie Monzy. Beniaminek do Mediolanu uda się bez kontuzjowanych Dany’ego Moty i Filippo Ranocchi.

Inter Mediolan – Monza, historia

Dla obu drużyn sobotni mecz będzie dopiero trzecią w historii rywalizacją. W tym sezonie Monza urwała Interowi punkty i zremisowała z nim 2:2 na własnym stadionie. Wcześniej w 2020 roku w meczu towarzyskim Nerazzurri wygrali 1:0.

Inter Mediolan – Monza, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan jest murowanym faworytem starcia z Monzą. Kurs na wygraną Nerazzurrich wynosi ok 1.45. Typ na Monzę to już 7.50. Remis natomiast wyceniany jest na mniej więcej 4.75. Obstawiając ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie pistawić zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy przy rejestracji wykorzystają nasz Betfan kod promocyjny GOAL.

Inter Mediolan – Monza, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Interu 0% Remis 0% Wygrana Monzy 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Interu

Remis

Wygrana Monzy

Inter Mediolan – Monza, przewidywane składy

Inter Mediolan – Monza, transmisja

Jeśli zastanawiacie się, gdzie obejrzeć sobotnie spotkanie Interu Mediolan z Monzą to dobrze trafiliście. Transmisję tego meczu znajdziecie na Eleven Sports 2. Początek rywalizacji w sobotę 15 kwietnia o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.