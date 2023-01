Inter Mediolan – Hellas Werona: typy, kursy, zapowiedź (14.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Edin Dżeko

Inter – Hellas: typy, kursy, zapowiedź. Inter Mediolan po dość zaskakującym remisie w poprzedniej kolejce Serie A z Monzą, w starciu z ze znajdującym się w strefie spadkowej Hellasem Werona będzie chciał wrócić w sobotę na zwycięską ścieżkę. Początek meczu 18. kolejki Serie A o godzinie 20:45.

Inter Mediolan – Hellas Werona, typy i przewidywania

Ostatnie wyniki, miejsce w tabeli czy historia bezpośrednich spotkań – to wszystko przemawia w sobotnim pojedynku za drużyną Interu Mediolan, która jest zdecydowanym faworytem pojedynku z Hellasem. Wydaje się, że nawet remis będzie można uznać za sporą sensację. Spodziewamy się łatwej wygranej gospodarzy z kilkubramkową przewagą. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Inter Mediolan – Hellas Werona, sytuacja kadrowa

Simone Inzaghi najpewniej dokona kilku zmian w składzie w stosunku do potyczki z Parmą w Pucharze Włoch, która została rozegrana w środku tygodnia. Niedostępni dla Interu pozostają przede wszystkim Barella oraz Brozović, natomiast występ Lukaku i Calhanoglu stoi pod znakiem zapytania. W zespole Hellasu od pierwszej minuty powinien wystąpić Paweł Dawidowicz. Goście mają obawy co do kondycji Marco Faraoniego, Kevina Lasagny i Simone Verdiego, których udział w sobotnim meczu jest niepewny. Oczekuje się, że młody napastnik Jayden Braaf, który ma podpisać kontrakt z Borussią Dortmund będzie wyłączony ze składu.

Inter Mediolan – Hellas Werona, ostatnie wyniki

Inter Mediolan wygrał trzy z ostatnich pięciu meczów z Serie A. Nerazzurri pokonali w tym czasie Napoli, Atalantę i Bolonię. Jedyną porażkę ponieśli z Juventusem, a przed tygodniem dość niespodziewanie tylko zremisowali 2:2 z Monzą. W środku tygodnia ekipa z San Siro pokonała w Pucharze Włoch występującą na drugim poziomie rozgrywkowym Parmę, ale potrzebowała do tego dogrywki.

Hellas znajduje się w strefie spadkowej po 17. kolejce Serie A tracąc aż sześć punktów do bezpiecznego miejsca. Werona w poprzedniej kolejce pokonała Cremonese 2:0, a na początku roku zremisowała z Torino. Wcześniej jednak zanotowała aż dziesięć porażek z rzędu.

Inter Mediolan – Hellas Werona, historia

Inter Mediolan ma rewelacyjny bilans spotkań bezpośrednich z Hellasem Werona. Nerazzurri wygrali aż siedem z ostatnich ośmiu takich pojedynków. Hellas nie wygrał z zespołem z Mediolanu od lutego 1992 roku.

Inter Mediolan – Hellas Werona, kursy bukmacherskie

Według polskich bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego meczu jest Inter Mediolan. Kursy na wygraną gospodarzy są niskie i wynoszą 1,30.

Inter Mediolan – Hellas Werona, przewidywane składy

Inter Mediolan: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dżeko.

Hellas Werona: Montipo; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazović, Kallon; Djurić.

Inter Mediolan – Hellas Werona, transmisja meczu

Sobotni mecz 18. kolejki Serie A pomiędzy Interem Mediolan i Hellasem Werona będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Zachęcamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł miesięcznie. Jednak rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł, bowiem zapłacicie tylko 354 zł zamiast 414 zł.

