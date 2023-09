Inter Mediolan – Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2023)

Spotkanie Interu Mediolan z Fiorentiną będzie można obejrzeć na antenach Eleven Sports. Początek rywalizacji w niedzielę 3 września o godzinie 18:30. Zapraszamy do zapoznania z zapowiedzią meczu.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter Mediolan Fiorentina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2023 23:47 .

Inter Mediolan – Fiorentina: zapowiedź

Przed nami chyba najciekawsze niedzielne starcie w Serie A. Na San Siro Inter podejmie Fiorentinę. Oba zespoły na początku sezonu imponują formą, dlatego można spodziewać się bardzo ciekawego spotkania. Gospodarze dotychczas zdobyli komplet punktów i okupują drugą pozycję w tabeli. Z kolei Fiorentina może pochwalić się bilansem jednego zwycięstwa i remisu. Nasz typ na to spotkanie: oba zespoły zdobędą bramkę.

STS 1.82 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Inter Mediolan – Fiorentina: sytuacja kadrowa

Inter prawdopodobnie będzie musiał sobie radzić jedynie bez zmagającego się z urazem Francesco Acerbiego. Z kolei goście nie zgłaszają nowych urazów na początku tego sezonu.

Inter Mediolan – Fiorentina: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominaliśmy. Oba zespoły dość dobrze weszły w sezon. Inter ma komplet punktów, dwukrotnie wygrywał bowiem 2:0. Najpierw było to starcie z Monzą, a ostatnio z Cagliari. Z kolei Fiorentina na inaugurację sezonu Genoa, a ostatnio podzieliła się punktami z Lecce.

Inter – Fiorentina: historia

Historia rywalizacji tych zespół na poziomie Serie A jest bardzo długa. W poprzedniej kampanii mierzyły się one ze sobą trzykrotnie. Dwa razy w lidze, a raz w pucharze Włoch. Dwukrotnie lepszy okazywał Inter, a raz wygrała “Viola”. Co ważne w dwóch z tych spotkań padały bramki dla obu zespołów. Aby znaleźć ostatni remis w tej rywalizacji należy cofnąć się do marca 2021 roku.

Inter – Fiorentina: kursy bukmacherów

Według bukmacherów faworyt tego starcia jest dość zdecydowany. Kurs na zwycięstwo gości wynosi około 5.00 Remis wyceniany jest mniej więcej na 4.00. Z kolei grając na zwycięstwo ekipy z Mediolanu stawiamy po kursie około 1.70. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Inter Mediolan – Fiorentina: kto wygra?

Kto wygra? Inter 0% Remis 0% Fiorentina 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Inter

Remis

Fiorentina

Inter – Fiorentina: przewidywane składy

Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Fiorentina (Przewidywany skład) 4-3-3 Inter Mediolan (Przewidywany skład) 3-5-2 Fiorentina (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Simone Inzaghi Vincenzo Italiano Rezerwowi 5 Benjamin Pavard

7 Juan Cuadrado

8 Marko Arnautovic

12 Raffaele Di Gennaro

14 Davy Klaassen

16 Davide Frattesi

21 Kristjan Asllani

30 Carlos Augusto

31 Yann Aurel Bisseck

35 Aleksandar Stankovic

44 Lucien Agoumé

77 Emil Audero Pietro Terracciano 1

Riccardo Sottil 7

Lucas Beltrán 9

Gino Infantino 19

Yerry Mina 26

Abdelhamid Sabiri 27

Lucas Martínez Quarta 28

Tommaso Martinelli 30

Alfred Duncan 32

Michael Kayode 33

Fabiano Parisi 65

Lorenzo Amatucci 73

Alexander Kokorin 91

Transmisja

Spotkanie Interu Mediolan z Fiorentiną będzie można obejrzeć na antenach Eleven Sports. Początek rywalizacji w niedzielę 3 września o godzinie 18:30.

