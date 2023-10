IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Pavard i Martinez

Inter Mediolan Bologna

Inter Mediolan – Bologna: przewidywania

Inter Mediolan na początku sezonu Serie A daje jasny sygnał rywalom, że ma ochotę na odzyskanie mistrzostwa Włoch. Nerazzurri przede wszystkim imponują grą defensywną, tracąc trzy bramki w siedmiu meczach. Linia obrony to także silna strona najbliższego przeciwnika – Bolonii, która w tym samym czasie straciła zaledwie o jednego gola więcej. Nasz typ na to spotkanie: Poniżej 2,5 gola.

Inter Mediolan – Bologna: sytuacja kadrowa

Simone Inzaghi, szkoleniowiec Interu Mediolan, w nadchodzącym meczu nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanego Marko Arnautovicia. Ponadto niepewni występu są Davide Frattesi i Stefano Sensi.

Natomiast Thiago Motta nie skorzysta w starciu z Interem z trzech piłkarzy: Jhona Lucumi, Stefana Poscha i Adamy Soumaoro.

Inter Mediolan – Bologna: ostatnie wyniki

Ogólnie rzecz biorąc, w trzech ostatnich spotkaniach Inter zaprezentował się przyzwoicie. Wicemistrzowie Włoch wygrali 1:0 z Benficą i 4:0 z Salernitaną oraz przegrali 1:2 z Sassuolo.

Bologna nie doznała porażki w siedmiu meczach z rzędu, notując dwie wygrane i pięć remisów. W trzech poprzednich pojedynkach drużyna Thiago Motty zanotowała zwycięstwo 3:0 z Empoli oraz remisy 0:0 z Monzą i Napoli.

Inter Mediolan – Bologna: historia

W poprzednim sezonie Inter na własnym stadionie zdeklasował Bolonię 6:1, zaś na wyjeździe lepsi okazali się I Rossoblù, którzy wygrali 1:0.

Inter Mediolan – Bologna: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mieli kłopotów ze wskazaniem faworyta tego meczu. Najniższy kurs zaproponowano na wygraną Interu; oscyluje on w granicach 1.42 Natomiast na wygraną Bolonii współczynnik osiąga wartość około 7.65. Nieco niżej wyceniono remis, na który szacunek wynosi mniej więcej 5.10.

Inter Mediolan – Bologna: przewidywane składy

Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bologna Thiago Motta Rezerwowi ▼ 7 Juan Cuadrado 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 15 Francesco Acerbi 21 Kristjan Asllani 28 Benjamin Pavard 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 35 Aleksandar Stankovic 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero Nikola Moro 6 Jesper Karlsson 10 Kevin Bonifazi 14 Tommaso Corazza 16 Oussama El Azzouzi 17 Federico Ravaglia 34 Tito Gasperini 50 Sydney van Hooijdonk 77 Giovanni Fabbian 80 Kacper Urbanski 82

Inter Mediolan – Bologna: kto wygra mecz?

Inter Mediolan – Bologna: transmisja

Początek spotkania Inter Mediolan – Bologna w sobotę (8 października) o godzinie 15:00. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Oprócz tego transmisja będzie dostępna w Internecie. Z tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Przy zakupie 12-miesięcznego abonamentu, wybierając płatność z góry, można zaoszczędzić 240 zł. Wówczas dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium będzie kosztował 648 zł. W tej sytuacji miesięczny koszt usługi wynosi 54 zł, zaś w standardowej ofercie 74 zł.

