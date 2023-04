Inter Mediolan – Benfica: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Podopieczni Simone Inzaghiego wywieźli z Lizbony niezwykle cenne zwycięstwo 2:0. W Mediolanie postarają się o obronę tej zaliczki i awans do półfinału Ligi Mistrzów. T sztuka nie udała im się od sezonu 2009/10.

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Giuseppe Meazza Liga Mistrzów Inter Mediolan Benfica Lizbona 2.15 3.60 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2023 21:11 .

Inter Mediolan – Benfica, typy i przewidywania

Sporo szczęścia miał Inter Mediolan w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Benfiką. Rywale mieli wiele dogodnych okazji bramkowych, ale nie byli w stanie ich wykorzystać. Podopieczni Simone Inzaghiego natomiast sukcesywnie starali się osiągać przewagę, a dwie bramki zaliczki pozwalają im z komfortem psychicznym przystąpić do rewanżu w Mediolanie. Co ciekawe, było to jedyne w ostatnich pięciu meczach zwycięstwo Nerazzurrich.

Dołek Benfiki przypadł na możliwie najgorszy moment w sezonie. Orły przegrały aż trzy mecze z rzędu, z czego prawdziwą sensacją należy nazwać porażkę w starciu z Chaves w meczu 28. kolejki ligi portugalskiej. Trener Schmidt stoi przed poważnym problemem – jak zmotywować zawodników do odrobienia dwubramkowej porażki i to w starciu wyjazdowym. Szanse Benfiki w rewanżu określane są na niezbyt wielkie. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Inter Mediolan – Benfica, ostatnie wyniki

Fatalnie prezentuje się bilans ostatnich meczów Interu Mediolan. Nerazzurri doznali dwóch porażek w lidze w starciach z Fiorentiną i Monzą, co gorsza, na własnym stadionie. Przed meczem z Benfiką zremisowali również z Juventusem i Salernitaną, oba mecze po 1:1. Udało im się pokonać tylko Benfikę.

Po wygranych z Victorią Guimaraes i Rio Ave Benfica doznała aż trzech kolejnych porażek. Lepsze od niej po wyrównanym meczu na szczycie okazało się FC Porto, które wygrało 2:1. Inter Mediolan w Lizbonie wygrał 2:0, a w 28. kolejce Chaves sprawiło niespodziankę i pokonało Orły 1:0.

Inter Mediolan – Benfica, sytuacja kadrowa

W rewanżowym meczu z Benfiką na pewno nie zagrają leczący kontuzje Dalbert i Milan Skriniar. Trener Roger Schmidt nie będzie natomiast mógł liczyć na Alesandra Baha i Juliana Draxlera. Obaj zawodnicy również zmagają się z urazami.

Inter Mediolan – Benfica, historia

Dla Interu i Benfiki środowa rywalizacja będzie czwartym bezpośrednim meczem w historii. W 2004 roku zespoły mierzyły się w ⅛ finału Ligi Europy. Wówczas w dwumeczu lepszy okazał się Inter. W ubiegłym tygodniu Nerazzurri również pokonali Orły. Klub z Lizbony czeka zatem wciąż na pierwszy w historii triumf nad Interem.

Inter Mediolan – Benfica, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan Remis Benfica Lizbona 2.15 3.60 3.40 2.11 3.55 3.45 2.15 3.60 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2023 21:11 .

Inter Mediolan – Benfica, kto wygra

Inter Mediolan – Benfica, przewidywane składy

Inter Mediolan – Benfica, transmisja

Transmisja spotkania rewanżowego Interu Mediolan z Benfiką w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów dostępna będzie wyłącznie na antenie Polsatu Sport Premium 2. Początek rywalizacji w środę 19 kwietnia o godzinie 21:00.

