Inter - Roma, typy na mecz 10. kolejki Serie A. W niedzielę dojdzie do hitowego starcia w Mediolanie, w którym Nerrazzuri podejmą ekipę Jose Mourinho. Początek spotkania o godzinie 18:00. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Inter – Roma, typy i przewidywania

W niedzielę na włoskich boiskach nie zabraknie emocji. O godzinie 18:00 Inter podejmie przed własną publicznością AS Romę. Obie drużyny znajdują się w dobrej dyspozycji, co może zwiastować ciekawe spotkanie. Nerrazzuri przewodzą ligowej tabeli, a ekipa Jose Mourinho wreszcie zaczęła punktować na miarę potencjału. Starcie w Mediolanie będzie szczególne dla Romelu Lukaku, który po letnich zawirowaniach zraził do siebie kibiców niedzielnych gospodarzy, którzy z pewnością nie będą mu przychylni.

Ofensywa rzymian wygląda nieźle. Pomimo dobrej gry Interu w obronie, w tym meczu spodziewam się strzelaniny. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Inter – Roma, sytuacja kadrowa

Inter Mediolan przystąpi do tego meczu osłabiony brakiem Marko Arnautovicia i Juana Cuadrado. Większe problemy kadrowe ma AS Roma, która nie będzie mogła skorzystać z Tammy’ego Abrahama, Chrisa Smallinga, Lorenzo Pellegriniego i Renato Sanchesa. Ponadto, niepewny jest występ Paulo Dybali, który od kilku tygodni leczy uraz.

Inter – Roma, ostatnie wyniki

Inter Mediolan od początku sezonu pozostaje w świetnej dyspozycji. W środku tygodnia zdołał ograć RB Salzburg 2-1, poprawiając swoją sytuację w grupie Ligi Mistrzów. W Serie A Nerrazzuri pokonali natomiast Torino 3-0, a także podzielili się punktami z Bologną (2-2). Po dziewięciu kolejkach przewodzą ligowej tabeli, mając na koncie 22 punkty.

Po fatalnym początku kampanii AS Roma zdaje się wracać na właściwe tory. Ekipa Jose Mourinho wygrała pięć kolejnych spotkań. Kilka dni temu ograła w Lidze Europy Slavię Praga 2-1, a na włoskich boiskach pokonała między innymi Monzę (1-0) czy Cagliari (4-1). Rzymianie znajdują się coraz bliżej czołówki, a do lidera tracą osiem punktów.

Inter – Roma, historia

Bezpośrednia rywalizacja w ostatnich latach układała się zdecydowanie lepiej dla Interu. W minionym sezonie Nerrazzuri wygrali w Rzymie, a AS Roma triumfowała w Mediolanie. Wcześniej Inter zanotował cztery kolejne zwycięstwa.

Inter – Roma, kursy bukmacherskie

Dużym faworytem w oczach bukmacherów jest liderujący w tabeli Inter Mediolan. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.60. W przypadku ewentualnej wygranej AS Romy jest to nawet 5.75. Przy okazji tego starcia zachęcamy, aby skorzystać z oferty bukmachera Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL. Każdy nowy użytkownik może liczyć na cztery bonusy dostępne w standardowej ofercie powitalnej. Wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Inter – Roma, przewidywane składy

Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Rezerwowi ▼ 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero Zeki Celik 19 Rasmus Nissen Kristensen 43 Edoardo Bove 52 Riccardo Pagano 60 Niccolò Pisilli 61 Pietro Boer 63 Stephan El Shaarawy 92 Mile Svilar 99 Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład AS Roma Jose Mourinho Rezerwowi ▼ 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero Zeki Celik 19 Rasmus Nissen Kristensen 43 Edoardo Bove 52 Riccardo Pagano 60 Niccolò Pisilli 61 Pietro Boer 63 Stephan El Shaarawy 92 Mile Svilar 99

Inter – Roma, kto wygra?

Inter – Roma, transmisja meczu

Niedzielny hit 10. kolejki Serie A pomiędzy Interem Mediolan a AS Romą rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisję w polskiej telewizji poprowadzi Eleven Sports 1. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

