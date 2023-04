Inter Mediolan – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan – Lazio, typy na mecz i przewidywania

Pierwsza niedzielna batalia w Serie A zapowiada się bardzo interesująco. Inter Mediolan przystąpi do meczu po efektownym zwycięstwie z Empoli (3:0). Lazio natomiast ostatnio zaliczyło wpadkę, przegrywając z Torino (0:1).

W roli gospodarza w tej kampanii rzymianie wywalczyli 30 punktów. To efekt dziewięciu zwycięstw i trzech remisów. Mediolańczy natomiast na wyjazdach ponieśli sześć porażek, co może znacząco wpływać na to, że zwycięstwo teamu ze Stadio Olimpico jest bardzo realne. Nasz typ: wygrana Lazio.

Inter Mediolan – Lazio, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy z powodu kontuzji pleców nie będzie mógł wystąpić Milan Skriniar. U gości wyłączony z gry będzie Luka Romero.

Inter Mediolan – Lazio, ostatnie wyniki

Ekipa Simone Inzaghiego w trzech ostatnich spotkaniach zaliczyła dwa zwycięstwa. W tym czasie Inter pokonał Empoli (3:0) i Juventus (1:0). Z kolei w starciu z Benfiką włoski zespół zremisował (3:3).

Team Maurizio Sarriego ma natomiast za sobą przegrane spotkanie z Torino (0:1), w którym zakończyła się passa czterech kolejnych zwycięstw. W pokonanym polu Lazio pokonało między innymi Spezię (3:0), czy Juventus (2:1).

Inter Mediolan – Lazio, historia

Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w sierpniu minionego roku. Wówczas górą było Lazio (3:1). Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między obiema drużynami dwa razy wygrali rzymianie i dwa razy zwyciężyli mediolańczycy.

Inter Mediolan – Lazio, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Simone Inzaghiego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 4,40. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Inter Mediolan – Lazio, przewidywane składy

Inter: Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mychitarian, Dimarco, Lautaro, Lukaku

Lazio: Provedel – Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Inter Mediolan – Lazio, kto wygra

Inter Mediolan – Lazio, transmisja meczu

Rywalizację Inter – Lazio oczywiście będzie można zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński. W internecie konfrontacje będzie można oglądać, korzystając z usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

