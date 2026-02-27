Inter Mediolan – Genoa CFC: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

Inter Mediolan - Genoa CFC: typy i kursy na mecz 27. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w sobotę (28 lutego) o godzinie 20:45.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Inter – Genoa, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 27. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym Inter Mediolan zmierzy się przed własną publicznością z Genoą. Nerazzurri przystąpią do tego meczu w kiepskich nastrojach, ponieważ niedawno zakończyli swoją przygodę z Ligą Mistrzów. Odpadnięcie po kompromitującej porażce z Bodo/Glimt wywołało spore rozczarowanie i falę krytyki. Spotkanie ligowe będzie więc dla podopiecznych Cristiana Chivu doskonałą okazją, aby odbudować morale i wrócić na zwycięską ścieżkę.

Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Inter – Genoa, ostatnie wyniki

Inter Mediolan ma za sobą fatalny dwumecz z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Mistrzów (1:3 oraz 1:2). Nie licząc europejskich pucharów, Nerazzurri w trzech ostatnich starciach odnieśli trzy zwycięstwa (5:0 z Sassuolo, 3:2 z Juventusem i 2:0 z Lecce).

Genoa natomiast gra w kratkę. Grifoni w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Bologną oraz 3:0 z Torino), zaliczyli jeden remis (0:0 z Cremonese), a także ponieśli dwie porażki (2:3 z Lazio i 2:3 z Napoli).

Inter – Genoa, historia

Historia rywalizacji Interu z Genoą należy do jednej z najstarszych w historii włoskiej piłki, ponieważ oba kluby regularnie mierzą się ze sobą od początków XX wieku. Inter przez lata wypracował sobie wyraźną przewagę w bezpośrednich starciach, szczególnie w meczach rozgrywanych w Mediolanie. Genoa potrafiła jednak sprawiać niespodzianki, zwłaszcza w momentach, gdy walczyła o utrzymanie i punkty były jej wyjątkowo potrzebne. Pojedynki tych zespołów często miały twardy, fizyczny charakter i niejednokrotnie przynosiły sporo emocji do ostatnich minut.

Inter – Genoa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwo Genoi natomiast sięga nawet 9.25.

Inter Mediolan Genoa 1.33 5.00 9.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2026 17:21

Inter – Genoa, przewidywane składy

Inter – Genoa, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Genoa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

