Inter Mediolan – Genoa CFC: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2026)

Inter – Genoa, typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w ramach 27. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym Inter Mediolan zmierzy się przed własną publicznością z Genoą. Nerazzurri przystąpią do tego meczu w kiepskich nastrojach, ponieważ niedawno zakończyli swoją przygodę z Ligą Mistrzów. Odpadnięcie po kompromitującej porażce z Bodo/Glimt wywołało spore rozczarowanie i falę krytyki. Spotkanie ligowe będzie więc dla podopiecznych Cristiana Chivu doskonałą okazją, aby odbudować morale i wrócić na zwycięską ścieżkę.
Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Inter – Genoa, ostatnie wyniki
Inter Mediolan ma za sobą fatalny dwumecz z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Mistrzów (1:3 oraz 1:2). Nie licząc europejskich pucharów, Nerazzurri w trzech ostatnich starciach odnieśli trzy zwycięstwa (5:0 z Sassuolo, 3:2 z Juventusem i 2:0 z Lecce).
Genoa natomiast gra w kratkę. Grifoni w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Bologną oraz 3:0 z Torino), zaliczyli jeden remis (0:0 z Cremonese), a także ponieśli dwie porażki (2:3 z Lazio i 2:3 z Napoli).
Inter – Genoa, historia
Historia rywalizacji Interu z Genoą należy do jednej z najstarszych w historii włoskiej piłki, ponieważ oba kluby regularnie mierzą się ze sobą od początków XX wieku. Inter przez lata wypracował sobie wyraźną przewagę w bezpośrednich starciach, szczególnie w meczach rozgrywanych w Mediolanie. Genoa potrafiła jednak sprawiać niespodzianki, zwłaszcza w momentach, gdy walczyła o utrzymanie i punkty były jej wyjątkowo potrzebne. Pojedynki tych zespołów często miały twardy, fizyczny charakter i niejednokrotnie przynosiły sporo emocji do ostatnich minut.
Inter – Genoa, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwo Genoi natomiast sięga nawet 9.25.
Inter – Genoa, kto wygra?
Inter – Genoa, przewidywane składy
Inter – Genoa, transmisja meczu
Spotkanie Inter Mediolan – Genoa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
