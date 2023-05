Hellas Verona - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz Serie A. Obie drużyny w tym sezonie walczą o zdecydowanie inne cele, pomimo to środowe spotkanie ligowe w ramach 33. kolejki zapowiada się niezwykle ciekawie. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek rywalizacji już w środę 3 maja o godzinie 21:00.

Hellas – Inter, typy bukmacherskie

Spotkanie rozgrywane w środku tygodnia będzie niezwykle ważne zarówno dla Hellasu Verona jak i Interu Mediolan. Gospodarze tego starcia wciąż znajdują się w strefie spadkowej, ale na sześć kolejek przed końcem rozgrywek mają tyle samo punktów co Spezia, która zajmuje 17. lokatę w tabeli. Natomiast Inter dzięki zwycięstwu nad Lazio wskoczył na czwarte miejsce, jednak wyprzedzają Romę oraz Milanem tylko przez lepszy bilans bramkowy. My spodziewamy się dobrego i zaciętego meczu. Stawiamy na to, że w tym spotkaniu padnie kilka bramek. Nasz typ: powyżej 2.5 goli w meczu

Hellas – Inter, ostatnie wyniki

Piłkarze Hellasu Verona w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (z Sassuolo 2:1 oraz Bologną), dwukrotnie zremisowali (z Napoli 0:0, a także Cremonese 1:1) i przegrali tylko raz (0:1 z Juventusem). Podopieczni Marco Zaffaroniego są w dobrej formie i w porę nastało przebudzenie. Jest jeszcze szansa na uratowanie Serie A w mieście Romea i Julii.

Natomiast pięć ostatnich spotkań Interu Mediolan to dwa zwycięstwa (nad Lazio 3:1 oraz Empoli 3:0), jeden remis (z Salernitaną 1:1) oraz dwukrotnie przegrali (z Monzą 0:1, a także Fiorentiną 0:1). Klub ze Stadio Giuseppe Meazza był w głębokim kryzysie, ale ostatecznie udało im się zameldować w półfinale Ligi Mistrzów i awansować w tabeli na miejsce gwarantujące udział w przyszłym sezonie w tych elitarnych rozgrywkach.

Hellas – Inter, historia

Ostatnie pięć spotkań Hellasu z Interem to pięć zwycięstw gospodarzy środowego pojedynki. Ostatnia wygrana klubu ze Stadio Marcantonio Bentegodi miała miejsce w sezonie 1991/92.

W tym sezonie na Stadio Giuseppe Meazza padł wynik 1:0 dla “Nerazzurrich”. Zwycięskim trafieniem już w 3. minucie meczu popisał się Lautaro Martinez.

Hellas – Inter, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają środowy pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Inter, choć to za Hellasem będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 5.20 – 5.25 podczas gdy zwycięstwo podopiecznych Simone Inzaghiego wynosi 1.68 – 1.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Hellas – Inter, przewidywane składy

W drużynie Hellasu Verona zabraknie tego dnia Davide Faraoniego, Thomasa Henry’ego oraz Ajdina Hrusticia. Ponadto pod znakiem zapytania stoi występ Kevina Lasagni, a także Deyovaisio Zeefuik.

Natomiast Simone Inzaghi nie będzie mógł skorzystać w środę z Robina Gosensa, który nabawił się w ostatnim meczu z Lazio zwichnięcia ramienia. Dodatkowo z kontuzją zmaga się Milan Skriniar, który prawdopodobnie już w tym sezonie nie będzie do dyspozycji trenera.

Hellas – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Hellasu Verona z Interem Mediolan będzie transmitowana na kanale Eleven Sports 4. Początek meczu w ramach 33. kolejki Serie A już w środę 3 maja o godzinie 21:00. Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

