Granada – Barcelona, typy bukmacherskie

Bez czterech bardzo ważnych zawodników z Robertem Lewandowskim na czele przystąpi do niedzielnego meczu w Granadzie FC Barcelona. Mimo dużych osłabień drużyna Xaviego Hernandeza jest wyraźnym faworytem do zwycięstwa i biorąc pod uwagę formę obu drużyn, powinna zapisać na swoje konto komplet punktów. Zawodnicy, którzy zastąpią w podstawowym składzie swoich kolegów, mają wiele do udowodnienia i będą chcieli przeciwko Granadzie zaprezentować się z dobrej strony. Moim zdaniem niespodzianki nie będzie i trzy punkty trafią na konto Barcelony. Mój typ: zwycięstwo Barcelony

Granada – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona w tym sezonie nie doznała jeszcze ani jednej porażki, regularnie punktuje, ale jej forma nie jest jeszcze optymalna. Potwierdzeniem tego są między innymi dwa mecze z ostatniego tygodnia, które zakończyły się jej skromnymi wygranymi 1:0. W ostatniej kolejce drużyna Xaviego Hernandeza skromnie ograła u siebie Sevillę, a w drugim spotkaniu w fazie grupowej Ligi Mistrzów na wyjeździe pozostawiła w pokonanym polu FC Porto.

Nawet słabsza forma nie powinna w niedzielę przeszkodzić Barcelonie w odniesieniu kolejnego zwycięstwa. Jej rywala – Granada – zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli i trudno spodziewać się, aby był w stanie sprawić niespodziankę. W ostatnich dwóch ligowych spotkaniach Granada dzieliła się punktami z Realem Betis (1:1) i Almerią (3:3), ale wcześniej zanotowała serię trzech kolejnych porażek.

Granada – Barcelona, historia

Barcelona w żadnym wypadku nie może sobie pozwolić na zlekceważenie najbliższego przeciwnika, który ostatnio dawał się jej mocno we znaki. Dumie Katalonii nie udało się wygrać żadnego z trzech ostatnich ligowych pojedynków z Granadą. W poprzednim sezonie oba mecze zakończyły się remisami 1:1, a jeszcze wcześniej triumfowała Granada.

Granada – Barcelona, kursy bukmacherskie

Choć Barcelona przystąpi do niedzielnego meczu poważnie osłabiona, bukmacherzy stawiają ją w roli wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Chcąc postawić typ na wygraną Dumy Katalonii znajdziemy kursy w okolicy 1.40-1.45. Znacznie wyżej wyceniane jest oczywiście zwycięstwo gospodarzy lub remis. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymasz podając w trakcie rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Granada – Barcelona, kto wygra?

Granada – Barcelona, przewidywane składy

Najnowszym zmartwieniem trenera Barcelony Xavio Hernandeza jest absencja Roberta Lewandowskiego, który nabawił się urazu kostki podczas ostatniego meczu z FC Porto i nie tylko nie będzie mógł pomóc w niedzielę swojemu klubowi, ale nie wystąpi także w meczach eliminacji Euro 2024. Brak kapitana reprezentacji Polski otwiera drzwi do wyjściowego składu Ferranowi Torresowi.

Lewandowski nie jest także jedynym piłkarzem Barcelony, który w niedzielny wieczór nie będzie mógł się pojawić na murawie. Ze względów zdrowotnych nie zagrają także Raphinha, Frenkie de Jong i Pedri.

Granada Paco López 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Granada Paco López 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 4 Miguel Angel Rubio 5 Jesús Vallejo 11 Myrto Uzuni 18 Njegos Petrovic 19 Famara Diedhiou 21 Óscar Melendo 22 Alberto Perea 24 Gonzalo Villar 25 Shon Weissman 31 Adrian Lopez 33 Álvaro Fernandez Íñigo Martinez 5 Iñaki Peña 13 Marcos Alonso 17 Ander Astralaga 26 Marc Casado 30 Fermín López 32

Granada – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Granada – FC Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (8 października) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1. Rywalizację obu klubów obejrzymy także drogą internetową, korzystając z usługi CANAL+ online. Tutaj zwracamy uwagę na specjalną ofertę, która pozwala zaoszczędzić 240 zł przy zakupie rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

