fot. Pressfocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2023 20:46 .

Górnik – Zagłębie, typy i przewidywania

W obecnym sezonie Górnik Zabrze spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Rozgrywki zaczął fatalnie, a w ostatnich tygodniach wreszcie zaczął punktować, choć wciąż brakuje regularności. Ekipa Jana Urbana zamieszana jest w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie, choć w tej kwestii wiele może się jeszcze zmienić. W poniedziałek zabrzanie zagrają przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin, jedną z najlepszych drużyn pierwszej połowy rundy jesiennej. Miedziowi zajmują szóste miejsce i śmiało mogą bić się o czołowe lokaty. Z Zabrza koniecznie chcą więc wywieźć komplet punktów.

Górnik ma gigantyczne problemy ze zdobywaniem goli. Ma ich na koncie zaledwie sześć, co obok ŁKS-u jest najgorszym wynikiem w lidze. Zagłębie słynie natomiast z wyrachowania, co może zwiastować, że w Zabrzu strzelaniny nie ujrzymy. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Superbet 1.90 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Górnik – Zagłębie, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze w dalszym ciągu nie może skorzystać ze ściągniętego latem Filipe Nascimento, który mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zagłębie Lubin przystąpi do tego meczu osłabione brakiem Dawida Kurminowskiego. Napastnik po raz ostatni zagrał na początku września. Od tego czasu leczy kontuzję.

Górnik – Zagłębie, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze ma za sobą udany występ w Pucharze Polski, gdzie po pokonaniu GKS-u Katowice aż 4-0 awansował do 1/16 finału. Wcześniej uznał wyższość Legii Warszawa w hicie Ekstraklasy (1-2) oraz ograł w derbach Ruch Chorzów. W ligowej tabeli ekipa Jana Urbana ma dziewięć punktów i jest tuż nad strefą spadkową.

Zagłębie Lubin również awansował do kolejnej rundy rozgrywek Pucharu Polski, choć nie obyło się bez problemów. Dopiero po dogrywce udało się bowiem ograć trzecioligowy Sokół Kleczew. W lidze Miedziowi wygrali natomiast dwa z ostatnich trzech spotkań – pokonali Wartę Poznań (1-0) i Pogoń Szczecin (1-0), natomiast uznali wyższość Stali Mielec (2-4).

Górnik – Zagłębie, historia

Po raz ostatni Górnik cieszył się z domowego zwycięstwa nad Zagłębiem w 2021 roku. W minionym sezonie zabrzanie przegrali u siebie z Miedziowymi 2-3. Udanie zrewanżowali się natomiast w Lubinie, skąd wywieźli trzy punkty (0-2 dla gości).

Górnik – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Poniedziałkowy mecz nie ma żadnego faworyta. Kurs na wygraną Górnika Zabrze wynosi najczęściej 2.60. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Zagłębia Lubin waha się on między 2.65 a 2.86. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Górnik – Zagłębie, przewidywane składy

Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Jan Urban Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 2 Boris Sekulic

5 Kryspin Szczesniak

7 Adrian Kapralik

16 Pawel Olkowski

17 Kamil Lukoszek

20 Mateusz Chmarek

21 Piotr Krawczyk

25 Michal Siplak

32 Michal Szromnik

55 Szymon Czyz Aleks Lawniczak 5

Tornike Gaprindashvili 9

Arkadiusz Wozniak 11

Marek Mroz 17

Marko Poletanovic 20

Szymon Weirauch 22

Bartlomiej Kludka 27

Damjan Bohar 39

Luís Mata 55

Kamil Kruk 74

Mateusz Wdowiak 77

Dawid Kurminowski 90 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Górnik Zabrze (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Jan Urban Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 2 Boris Sekulic

5 Kryspin Szczesniak

7 Adrian Kapralik

16 Pawel Olkowski

17 Kamil Lukoszek

20 Mateusz Chmarek

21 Piotr Krawczyk

25 Michal Siplak

32 Michal Szromnik

55 Szymon Czyz Aleks Lawniczak 5

Tornike Gaprindashvili 9

Arkadiusz Wozniak 11

Marek Mroz 17

Marko Poletanovic 20

Szymon Weirauch 22

Bartlomiej Kludka 27

Damjan Bohar 39

Luís Mata 55

Kamil Kruk 74

Mateusz Wdowiak 77

Dawid Kurminowski 90

Górnik - Zagłębie, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Górnika 100% Remis 0% Wygrana Zagłębia 0% 10 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Górnika

Remis

Wygrana Zagłębia

Górnik - Zagłębie, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 10. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Zagłębiem Lubin rozpocznie się o 19. Transmisja będzie dostępna w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje możliwość obejrzenia spotkania w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok. Przez pierwsze trzy miesiąca cena pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi 39 zł miesięcznie. W standardowej ofercie cena wynosi 54 zł, co oznacza, że przez trzy miesiące możemy zaoszczędzić 15 zł miesięcznie (45 zł za cały okres promocji). Subskrypcja odnawiana jest co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.