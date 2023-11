fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Musiolik

Górnik – Cracovia, typy i przewidywania

Postawa Górnika Zabrze i Cracovii od początku sezonu jest dość rozczarowująca. Obie drużyny miały ambicje, aby walczyć o miejsca w górnej połowie tabeli, a tymczasem znajdują się zdecydowanie bliżej strefy spadkowej. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby ten stan trwał wiecznie, gdyż te zespoły są prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców, którzy w swoich dotychczasowych karierach wychodzili z niejednych tarapatów. Wydaje się, że Pasy po trudnych tygodniach wreszcie opanowały problemy w defensywie, co również można powiedzieć o gospodarzach poniedziałkowej rywalizacji. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Górnik – Cracovia, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze w ostatnich tygodniach spisuje się obiecująco i notuje niezłe wyniki. W środku tygodnia udało się bowiem awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski, ogrywając po dogrywce Zagłębie Sosnowiec 2-1. Wcześniej ekipa Jana Urbana pokonała w Ekstraklasie ŁKS Łódź (5-0) i Rakowa Częstochowa (2-1). Z szesnastoma punktami zajmuje w ligowej tabeli jedenaste miejsce.

Cracovia znajduje się w tabeli tuż nad strefą spadkową, choć przewaga nad Puszczą Niepołomice jest dość bezpieczna i wynosi pięć punktów. Pasy mają za sobą zwycięstwo w Pucharze Polski z Zagłębiem Lubin (1-0). W Ekstraklasie podzieliły się natomiast punktami z Lechem Poznań (1-1) i wspomnianą wcześniej Puszczą Niepołomice (1-1).

Górnik – Cracovia, historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich meczach Górnik triumfował tylko raz. W minionym sezonie dwukrotnie wygrała Cracovia, która u siebie i na wyjeździe zwyciężyła takim samym dorobkiem bramkowym – 2:0.

Górnik – Cracovia, kursy bukmacherskie

Górnik – Cracovia, przewidywane składy

Górnik Zabrze przystąpi do tego meczu bez swojej największej gwiazdy, czyli Lukasa Podolskiego. Po stronie Cracovii zabraknie natomiast Kamila Glika, Pawła Jaroszyńskiego i Hebo Rasmussena.

Górnik Zabrze Jan Urban 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 7 Adrian Kapralik 9 Sebastian Musiolik 11 Lawrence Ennali 13 Konstantinos Triantafyllopoulos 16 Pawel Olkowski 20 Mateusz Chmarek 23 Filipe Nascimento 27 Dominik Szala 32 Michal Szromnik 96 Robert Dadok 2 Cornel Emilian Rapa 4 Pawel Jaroszynski 6 Jani Atanasov 21 Kacper Smiglewski 24 Jakub Jugas 31 Lukas Hrosso 38 Jakub Myszor 63 Filip Rozga

Górnik – Cracovia, kto wygra?

Górnik – Cracovia, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 14. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Cracovią rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia wydarzenia w usłudze CANAL+ online. Cały czas obowiązuje promocja, która pozwala na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ w niższej cenie – 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Z promocji skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

