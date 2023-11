Górnik Łęczna - Polonia Warszawa, typy na mecz 15. kolejki I Ligi. W sobotę drużyna Ireneusza Mamrota powalczy o powrót na ligowe podium. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Górnik Łęczna Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2023 18:26 .

Górnik – Polonia, typy i przewidywania

Górnik Łęczna wyśmienicie rozpoczął ligowy sezon, natomiast ostatnie tygodnie nie były już tak udane. Ekipa Ireneusza Mamrota długo nie mogła zwyciężyć, na skutek czego opuściła fotel lidera, a nawet spadła poza podium. W minionej kolejce udało się natomiast przełamać, dlatego kibice znów wierzą w końcowy sukces, jakim niewątpliwie byłby awans do Ekstraklasy. W sobotę drużyna z Lubelszczyzny podejmie u siebie Polonię Warszawa. Na wyjazdach stołeczny zespół jest najlepszy w całej stawce, co jest statystyką dość zaskakującą.

Największą siłą Górnika jest skuteczna gra w defensywie. Polonia nie ma w ataku na tyle jakości, aby rozbić ten mur i pokonać świetnie dysponowanego Macieja Gostomskiego. Mój typ – Polonia nie strzeli bramki.

Górnik – Polonia, ostatnie wyniki

Górnik Łęczna zajmuje obecnie czwarte miejsce w pierwszoligowej tabeli, mając w dorobku 25 punktów. W minionej kolejce zespół Ireneusza Mamrota ograł sensacyjnie Odrę Opole aż 3-0. Wcześniej poległ w batalii z Termalicą (0-3) oraz dzielił się punktami z GKS-em Katowice (1-1) i Lechią Gdańsk (1-1).

Polonia Warszawa znajduje się w drugiej połowie tabeli. W tej chwili ma na swoim koncie 17 punktów, co sprawia, że jej położenie jest stabilne. W środku tygodnia przegrała z Wisłą Kraków i zakończyła tym samym swoją przygodę z Pucharem Polski. W lidze stołeczna ekipa ma za sobą remis z Termalicą (1-1) i porażkę z Lechią Gdańsk (0-1).

Górnik – Polonia, historia

Po raz ostatni w meczu o stawkę te drużyny zagrały ze sobą w sezonie 2005/2006. Wówczas miało również miejsce ostatnie zwycięstwo Polonii Warszawa. W 2010, 2013 oraz 2022 roku Górnik i Polonia mierzyły się towarzysko. Dwukrotnie padł remis, a raz wygrała ekipa z Lubelszczyzny.

Górnik – Polonia, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu jest Górnik Łęczna. Kurs na wygraną gospodarzy waha się między 2.18 a 2.25. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Polonii Warszawa jest to nawet 3.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Do odebrania jest bogaty pakiet powitalny, jeżeli zarejestrujesz konto za pośrednictwem naszej strony. W skład pakietu wchodzą między innymi zakłady bez ryzyka 600 zł.

Górnik – Polonia, przewidywane składy

Górnik: Gostomski, De Amo, Zbozień, Cisse, Gąska, Deja, Kryeziu, Grabowski, Żyra, Starzyński, Podliński

Polonia: Kuchta, Kowalski-Haberek, Grudniewski, Kołodziejski, Zawistowski, Marciniec, Okhronchuk, Biedrzycki, Kłuska, Michalski, Tomczyk

Górnik – Polonia, kto wygra?

Górnik – Polonia, transmisja meczu

Sobotni mecz 15. kolejki I Ligi pomiędzy Górnikiem Łęczna a Polonią Warszawa rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja z tego spotkania nie odbędzie się w polskiej telewizji. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

