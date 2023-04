Górnik - Korona: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. W czwartkowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie. Emocji w Zabrzu nie powinno zabraknąć.

Górnik – Korona, typy i przewidywania

Korona w ostatnich tygodniach świetnie punktowała, ale przede wszystkim przed własną publicznością. Wyjazdy pozostają piętą Achillesową drużyny z Kielc. Nie jest to jedyna zła wiadomość dla drużyny Kamila Kuzery. Korona swoich wizyt w Zabrzu w ostatnich sezonach nie może wspominać najlepiej. Wszystko to przemawia oczywiście na korzyść Górnika, który po ostatniej kolejce wylądował w strefie spadkowej. Ekipa Jana Urbana zdaje sobie dobrze sprawę, że ewentualna porażka w czwartkowym meczu mocno skomplikuje ich sytuację. My w tym meczu spodziewamy się zobaczyć dwa zdeterminowane zespoły, których celem będzie zgarnięcie pełnej puli. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Górnik – Korona, ostatnie wyniki

Jan Urban swojego powrotu na trenerską ławkę Górnika nie może zaliczyć do udanych. Przed tygodniem zabrzanie musieli na wyjeździe uznać wyższość Piasta Gliwice, przegrywając z nim na wyjeździe 0:1. To dla nich 12. porażka w obecnym sezonie, która zepchnęła ich do strefy spadkowej. Kibiców Górnika przed kolejnymi występami zespołu optymizmem nie mogą napawać nie tylko wyniki, ale również sama gra zespołu.

W czwartkowy wieczór Górnika czeka kluczowe spotkanie w walce o utrzymanie, bowiem zmierzy się z bezpośrednim rywalem w walce o pozostanie w lidze – Koroną Kielce. Drużyna Kamila Kuzery w ostatnich tygodniach imponuje skutecznością, czego efektem jest zdobycie 10 punktów w czterech ostatnich meczach. W tym czasie Korona zanotowała jeden remis (0:0 z Pogonią) oraz odniosła trzy zwycięstwa (1:0 z Wisłą Płock, 2:1 z Radomiakiem Radom i 1:0 z Miedzią Legnica). Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie zwycięstwa odniosła przed własną publicznością. Na wyjeździe pozostaje bez zwycięstwa od 27 sierpnia ubiegłego roku.

Górnik – Korona, historia

Historia ostatnich bezpośrednich pojedynków tych zespołów zdecydowanie przemawia na korzyść Górnika, który jest niepokonany od pięciu spotkań, a w tym czasie sam odniósł cztery zwycięstwa. Jedno z nich miało w pierwszej konfrontacji w tym sezonie. We wrześniowym meczu w Kielcach goście z Zabrza wygrali 2:1. Jako pierwsza na prowadzenie po trafieniu Łukowskiego wyszła Korona, ale Górnik odpowiedział dwoma golami Okunukiego.

Zabrze nie jest przyjaznym terenem dla Korony. Zespół z Kielc wygrał na stadionie Górnika tylko 1 z 12 ostatnich ligowych pojedynków. Miało to miejsce w 2015 roku.

Górnik – Korona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w czwartkowym meczu zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo dają Górnikowi, na co niewątpliwie wpływ mają bardzo słabe wyniki Korony w meczach wyjazdowych. Kursy na wygraną Górnika oscylują w granicach 1.89 – 1.96.

Górnik Zabrze – Korona Kielce SUPERBET STS BETCLIC Górnik 1.95 1.89 1.96 Remis 3.50 3.45 3.45 Korona 4.00 4.00 4.00

Górnik – Korona, kto wygra?

Górnik – Korona, przewidywane składy

Największym zmartwieniem dla trenera Górnika Jana Urbana jest nieobecność Daniego Pacheco, który musi pauzować za żółte kartki.

Górnik – Korona, transmisja meczu

Mecz Górnik Zabrze – Korona Kielce odbędzie się w sobotę (6 kwietnia) o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD.

Czwartkowe spotkanie w Zabrzu będzie do obejrzenia także dzięki usłudze CANAL+ online.

