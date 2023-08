GKS Tychy – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (12.08.2023)

GKS Tychy - Wisła Kraków: typy i kursy na mecz 1 Ligi. W sobotnie popołudnie dojdzie do pojedynku dwóch niepokonanych w tym sezonie drużyn. W roli faworyta przystąpi do meczu Wisła.

PressFocus Na zdjęciu: Goku

GKS Tychy Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2023 18:50 .

GKS Tychy – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Wisła Kraków zdecydowanie liczyła na lepszy start do nowego sezonu. Dwa remisy i jedno zwycięstwo to wynik znacznie poniżej oczekiwań. Tym samym w sobotę wiślacy nie mogą sobie pozwolić na potknięcie, a czeka ich bardzo trudne zadanie. Ich wyjazdowym rywalem będzie mający na koncie trzy wygrane GKS Tychy. Do sobotniego meczu w roli faworyta przystąpią jednak goście, którzy jeżeli poprawią skuteczność pod bramką przeciwnika względem poprzednich spotkań, to powinni sięgnąć po komplet punktów. Nasz typ: wygrana Wisły

GKS Tychy – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

GKS Tychy nie mógł lepiej rozpocząć nowego sezonu. Po trzech rozegranych kolejkach jest jedynym zespołem, który może się pochwalić kompletem punktów na koncie, dzięki czemu prowadzi w ligowej tabeli. To osiągnięcie zasługuje na szczególną uwagę również z racji tego, że GKS wszystkie spotkania rozgrywał do tej pory na wyjazdach. Tyszanie w pokonanym polu zostawiali Polonię Warszawa (3:2), Stal Rzeszów (2:1) i Odrę Opolę (2:0). W sobotę zagrają po raz pierwszy przed własną publicznością.

Do Tych przyjedzie Wisła Kraków, która przed sezonem uważana była za głównego kandydata do awansu. Jak na razie jednak Biała Gwiazda nie uzyskuje wyników oczekiwanych przez jej kibiców. W trzech meczach zapisała na swoje konto cztery punkty. Rywalizację rozpoczęła od dwóch wyjazdowych spotkań, w których zremisowała 2:2 z Górnikiem Łęczna oraz pokonała 3:2 Polonię Warszawa. Przed tygodniem zagrała u siebie, ale jedynie bezbramkowo zremisowała ze Stalą Rzeszów.

GKS Tychy – Wisła Kraków, historia

W poprzednim sezonie obie drużyny rozegrały między sobą dwa ligowe spotkania. W obu meczach górą byli gospodarze. W pierwszym z nich GKS Tychy wygrał 3:1, natomiast w drugim Biała Gwiazda zwyciężyła przed własną publicznością 2:1. Wcześniej oba zespoły miały okazję dwukrotnie rywalizować w pucharowych rozgrywkach. Z obu starć zwycięsko wyszła Wisła.

GKS Tychy – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Choć piłkarze GKS-u imponowali formą w pierwszych trzech spotkaniach, nie wystarcza to do tego, aby bukmacherzy uznali ich za faworytów meczu z Wisłą Kraków. Patrząc na oferowane przez nich kursów, zdecydowanie większe szanse na sukces dają gościom spod Wawelu.

GKS Tychy – Wisła Kraków, kto wygra?

GKS Tychy – Wisła Kraków, przewidywane składy

Wisła do sobotniego spotkania przystąpi bez kontuzjowanych trzech zawodników – Borisa Moltenisa, Michała Żyro i Mateusza Młyńskiego. Żaden z nich nie miałby jednak większych szans na występ od pierwszej minuty. Do dyspozycji trenera Radosława Sobolewskiego będzie natomiast Marc Carbo, który w tym tygodniu został uprawniony do gry.

Wisła: Raton – Jaroch, Łasicki, Satrustegui, Junca – Villar, Duda, Carbo, Goku, Alfaro – Rodado

Kikolski – Połap, Tecław, Nedić, Budnicki, Błachewicz – Mystkowski, Radecki, Żytek, Szpakowski – Śpiączka

GKS Tychy – Wisła Kraków, transmisja meczu

Spotkanie 4. kolejki pomiędzy GKS-em Tychy i Wisła Kraków odbędzie się w sobotę (12 sierpnia) o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

