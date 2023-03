GKS Katowice - Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Biała Gwiazda do Katowic uda się z celem kontynuowania zwycięskiej serii i odrabiania strat do czołówki ligowej tabeli. W sobotę wiślacy zagrają o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

1. liga GKS Katowice Wisła Kraków 3.40 3.50 2.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2023 14:21 .

GKS Katowice – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Wisła przed sobotnim meczem nie bierze pod uwagę innego scenariusza niż wywiezienie z Katowic trzech punktów. Rozpędzona Biała Gwiazda przed tygodniem podbudowała się jeszcze odwrócenie losów rywalizacji z Odrą Opole i do meczu z GKS-em przystąpi w roli faworyta. Goście zdają sobie sprawę, że każde potknięcie może być dla nich bolesne w skutkach i zagrozić w walce o powrót do Ekstraklasy. My patrząc na to jakim potencjałem aktualnie dysponuje Wisła, stawiamy w tym meczu na czystą “dwójkę”. Nasz typ: wygrana Wisły

GKS Katowice – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Sobotnie spotkanie będzie pojedynkiem drużyny, która w tym roku nie odniosła jeszcze zwycięstwa z drużyną, która może się pochwalić kompletem wygranych. Biała Gwiazda w trzech dotychczasowych meczach zapisała na swoje konto dziewięć punktów. W pokonanym polu zostawiała kolejno Resovię (2:0 u siebie), Arkę Gdynia (3:1 na wyjeździe) i Odrę Opole (2:1 u siebie). Dzięki tej serii awansowała na siódme miejsce w tabeli i ma minimalną stratę do miejsc dających prawo gry w barażach o awans do Ekstraklasy. Wiślacy mają nadzieję, że już po tej kolejce znajdą się w pierwszej szóstce tabeli. Co więcej ich strata do trzeciego miejsca to tylko trzy punkty.

Rywalem Białej Gwiazdy będzie GKS Katowice, który jeszcze przed rundą rewanżową plasował się przed nią w ligowej tabeli. Teraz obie drużyny dzielą cztery punkty. To efekt słabej postawy katowiczan w tym roku. GKS w dwóch pierwszych meczach podzielił się punktami z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (1:1 na wyjeździe) i Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:1 u siebie), a przed tygodniem musiał na wyjeździe uznać wyższość Zagłębia Sosnowiec (1:2).

GKS Katowice – Wisła Kraków, historia

Historia pojedynków obu drużyn jest bardzo bogata, bowiem biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, mierzyły się ze sobą 59 razy. Bilans tych spotkań jest bardzo korzystny dla Wisły, która wygrała 30. GKS na swoim koncie ma 12 wygranych, a 17 pojedynków zakończyło się remisem.

Ostatnie pojedynki miały jednak miejsce w sezonie 2004/05. Oba spotkania zakończyły się wygranymi Wisły, która najpierw w Katowicach wygrała 3:0 po trafieniach Macieja Żurawskiego (dwóch) i Tomasza Frankowskiego, a następnie skromnie 1:0 u siebie po golu Marka Zieńczuka.

GKS Katowice – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zgodnie większe szanse na wygraną w sobotnim meczu dają podopiecznym Radosława Sobolewskiego. Kursy na takie zdarzenie są jednak dość wysokie, bowiem sięgają 2.22 w forBET.

GKS Katowice – Wisła Kraków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u 0% remisem 0% wygraną Wisły 100% 12 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną GKS-u

remisem

wygraną Wisły

GKS Katowice – Wisła Kraków, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca – Villar, Duda, Igbekeme, Fernandez, Mula – Rodado

GKS: Kudła – Wasielewski, Jaroszek, Jędrych, Tanżyna, Wojciechowski – Kościelniak , Dudziński, Figiel, Marzec – Arak

GKS Katowice – Wisła Kraków, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie pomiędzy GKS-em Katowice i Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport News.

