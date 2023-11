GKS Katowice – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Tychy

GKS Katowice – GKS Tychy: przewidywania

Najciekawiej zapowiadający się niedzielny mecz 15. kolejki Fortuna 1. ligi. Na stadionie w Katowicach GKS podejmie rywali z Tychów, czekają nas więc derby. A dodatkowych emocji to starcie dostarcza z powodów czystko piłkarskich. Obie ekipy bowiem przed sezonem zgłaszały ambicje gry przynajmniej w barażach. Jednak po dotychczasowych meczach wizje te nieco rozjeżdżają się z rzeczywistością. Tak przynajmniej jest w przypadku gospodarzy, który zajmują tylko 12. miejsce w tabeli. Z kolei tyszanie trzymają się blisko czołówki będąc aktualnie na piątej pozycji. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

GKS Katowice – GKS Tychy: ostatnie wyniki

Ostatnie mecze GieKSy nie mogą zadowalać zarówno fanów, jak i władz klubu. Katowiczanie w pięciu poprzedzających to spotkanie ligowych meczach zdobyli raptem trzy punkty. Ostatnia wygrana ekipy Rafała Góraka to rywalizacja z Resovią z końcówki… sierpnia. To powoduje, że coraz ciemniejsze chmury zbierają się nad tym szkoleniowcem. Zupełnie inna jest sytuacja w Tychach, gdzie GKS pod wodzą Dariusza Banasiak bardzo dobrze spisuje się w ligowych zmaganiach. Zespół z Tychów wygrał trzy z pięciu ostatnich starć w 1. lidze.

GKS Katowice – GKS Tychy: historia

Historia rywalizacji tych ekip jest długa. Zespoły z Katowic i Tychów spotykały się głównie na poziomie 1. ligi. W ostatnich sezonach spotkania pomiędzy nimi były bardzo wyrównane, choć z lekkim wskazaniem na katowiczan. W poprzednim sezonie najpierw padł wynik 1:1, a na wyjeździe GKS Katowice pokonał rywali aż 3:0. Ostatnia wygrana GKS-u z Tych to 2018 roku i wynik 4:0 na własnym obiekcie.

GKS Katowice – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

GKS Katowice – GKS Tychy: kto wygra?

GKS Katowice – GKS Tychy: przewidywane składy

GKS Katowice: Kudła, Jaroszek, Jędrych, Komor, Wasielewski, Repka, Kozubal, Rogala, Błąd, Aleman, Bergier

GKS Tychy: Kikolski, Nedic, Tecław, Budnicki, Błachewicz, Żytek, Wojtuszek, Machowski, Niewiarowski, Rumin, Śpiączka

GKS Katowice – GKS Tychy: transmisja

Mecz GKS Katowice – GKS Tychy, który jest jednym z hitów 15. kolejki Fortuna 1 Ligi, rozegrany zostanie 12 listopada (niedziela) o godzinie 12:30. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

