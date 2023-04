Getafe – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (16.04.2023)

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Getafe – Barcelona, typy bukmacherskie

Barcelona jest oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, choć gospodarze niewątpliwie liczą na wykorzystanie słabszej ostatnio formy rywali. Duma Katalonii chce jednak najszybciej jak to możliwe rozstrzygnąć kwestię mistrzowskiego tytułu, a kolejny krok w tym kierunki będzie mogła zrobić w niedzielę.

Getafe – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona jest na bardzo dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, ale jej postawa w ostatnich meczach pozostawiała wiele do życzenia. Kilkanaście dni temu Duma Katalonii zmarnowała szansę na awans do finału Pucharu Króla. Po zwycięstwie 1:0 z Realem Madryt w pierwszym półfinałowym meczu, w rewanżu na Camp Nou nie potrafiła przeciwstawić się Królewskim i wysoko przegrała 0:4. Kilka dni później Barcelona zaliczyła również rozczarowujący występ w lidze – bezbramkowo remisując przed własną publicznością z Gironą. Przerwała tym samym serię czterech kolejnych meczów ligowych bez straty punktów.

W niedzielne popołudnie rywalem Barcelony będzie walcząca o utrzymanie w lidze ekipa Getafe. Drużyna spod Madrytu zajmuje obecnie 15. miejsce w ligowej tabeli, ale ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Getafe jeszcze niedawno mogło się pochwalić serią czterech kolejnych ligowych meczów bez porażki, ale została ona przerwana przed tygodniem przez Realem Sociedad. Spotkanie w San Sebastian zakończyło się wygraną 2:0 gospodarzy. Duma Katalonii nie może jednak zlekceważyć swojego przeciwnika, który u siebie wygrał trzy ostatnie mecze w La Liga – 1:0 z Valencią, 3:2 z Gironą i 2:0 z Sevillą.

Getafe – Barcelona, historia

Dla obu zespołów będzie to drugi pojedynek w tym sezonie. W jesiennej konfrontacji nieznacznie lepsza okazała się Barcelona, która na Camp Nou wygrała skromnie 1:0 po trafieniu Pedriego. Aby znaleźć w statystykach ostatnie zwycięstwo Getafe nad Dumą Katalonii należy mocno zajrzeć w przeszłość. Ostatni raz miało to miejsce w 2011 roku. Od tamtej pory zdecydowana część pojedynków tych zespołów zakończyła się wygranymi Barcelony.

Getafe – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w tym meczu stawiają Barcelonę oczywiście w roli zdecydowanego faworyta. Rozważając typ na ten mecz warto postawić na gola dla Barcelony po kursie 125.00. Taką możliwość daje STS kod promocyjny GOAL.

Getafe – Barcelona, kto wygra?

Getafe – Barcelona, przewidywane składy

Getafe do pojedynku z Barceloną przystąpi bez jednego z kluczowych zawodników – Mauro Arambarriego, który cały czas zmaga się z kontuzją. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego nie będzie także doświadczony Jaime Mata.

Z dużymi problemami kadrowymi nadal musi sobie radzić także trener Barcelony Xavi Hernandez. W niedzielnym meczu na murawie nie będą mogli się pojawić Ousmane Dembele, Frenkie de Jong, Pedri i Andreas Christensen.

Getafe – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Getafe – Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (16 kwietnia) o godzinie 16:15. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2, a pojedynek skomentują Łukasz Wiśniowski i Tomasz Ćwiąkała.

