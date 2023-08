IMAGO/Sergio Ruiz/Pressin Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Getafe FC Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2023 11:40 .

Getafe – FC Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona do nowego sezonu przystępuje w roli obrońców tytułu. Latem w szeregach Dumy Katalonii doszło do kilku zmian w składzie, ale trener Xavi Hernandez nadal dysponuje silnym składem z Robertem Lewandowskim na czele. Do pierwszego wyjazdowego meczu z Getafe Barcelona przystępuje w roli faworyta, ale nie może pozwolić sobie na zlekceważenie przeciwnika. Skuteczna gra w sparingach przekonuje nas do tego, aby postawić w tym meczu na wygraną Barcy. Tym bardziej, że w STS taki zakład można postawić w promocji po kursie 125.00. Więcej informacji na ten temat znajdziesz niżej. Nasz typ: wygrana Barcelony

Getafe – Barcelona: bonus 250 zł za wytypowanie zwycięzcy

Przy okazji pierwszego spotkania Barcelony w nowym sezonie warto zwrócić uwagę na specjalną ofertę, jaką bukmacher STS przygotował dla Czytelników goal.pl. Podając kod promocyjnym GOAL podczas rejestracji otrzymasz możliwość postawienia zakładu na zwycięzcę niedzielnego meczu Getafe – Barcelona po kursie 125.00, a co za tym idzie zgarnięcia bonusu o wartości 250 zł. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z promocji.

Getafe – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Dla obu drużyn niedzielne spotkanie będzie pierwszym oficjalnym występem w nowym sezonie. W ramach przygotowań obie ekipy rozegrały szereg sparingowych potyczek. Getafe zaliczyło sześć spotkań kontrolnych, w których odniosło cztery zwycięstwa (3:0 z Bradford City, 1:0 z Leganes, 2:1 z Independiente del Valle i 4:1 z Vitesse Arnhem) oraz doznało dwóch porażek (0:1 z Reims, 1:2 z Granadą).

Barcelona, która podczas przygotowań udała się do Stanów Zjednoczonych, rozegrała cztery sparingowe meczów. Zespół Xaviego Hernandeza zaliczył trzy wygrane i jedną porażkę. Zespołem, który znalazł sposób na jego pokonanie był Arsenal, który po szalonym meczu wygrał 5:3. Z kolei w pokonanym polu Duma Katalonii zostawiała Real Madryt (3:0), AC Milan (1:0) i Tottenham Hotspur (4:2). Ostatni z tych meczów rozegrała w mijającym tygodniu.

Getafe – Barcelona, historia

FC Barcelona na pewno nie może sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Ostatnia ligowa potyczka tych zespołów, także z Getafe w roli gospodarza, zakończyła się bezbramkowym remisem. Co więcej była to trzecia z rzędu wizyta Barcelony na Coliseum Alfonso Perez bez wygranej. Ostatni raz na wyjeździe Duma Katalonii pokonała Getafe w 2019 roku.

Getafe – Barcelona, kursy bukmacherskie

Getafe – Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Getafe 0% remisem 60% wygraną Barcelony 40% 10 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Getafe

remisem

wygraną Barcelony

Getafe – Barcelona, przewidywane składy

FC Barcelona do niedzielnego spotkania przystąpi bez kilku zawodników, którzy pożegnali się z klubem. Z tego powodu w składzie zabraknie Jordiego Alby, Sergio Busquetsa czy Ousmane Dembele. Oficjalny debiut powinien zaliczyć sprowadzony z Manchesteru City Ilkay Gundogan. Ze względu na problemy zdrowotne na murawie nie zobaczymy innego nowego nabytku klubu Inigo Martineza, ale gotowi do gry są inni środkowi obrońcy Andreas Christensen i Ronald Araujo, który ostatnio także zmagali się z urazami.

Getafe będzie musiało sobie poradzić bez kontuzjowanych Mauro Arambarriego, Luisa Milli i Enesa Unala.

Getafe (Przewidywany skład) 3-5-2 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-1-2-3 Getafe (Przewidywany skład) 3-5-2 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-1-2-3 Trenerzy José Bordalás Xavi Hernandez Rezerwowi 1 Daniel Fuzato

3 Fabricio Angileri

9 Portu

16 Ángel Algobia

17 Anthony Lozano

19 Borja Mayoral

21 Juan Iglesias

28 José Ángel Carmona Íñigo Martinez 5

Ansu Fati 10

Iñaki Peña 13

Abde Ezzalzouli 16

Marcos Alonso 17

Oriol Romeu 18

Sergi Roberto 20

Getafe - FC Barcelona, transmisja meczu

Mecz Getafe - FC Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (13 sierpnia) o godzinie 21:30. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1.

