KAA Gent – West Ham United, typy i przewidywania

Liga Konferencji Europy to bardzo popularne rozgrywki w Polsce z uwagi na znakomite wyniki Lecha Poznań, który dotarł do ćwierćfinału LKE, gdzie zmierzy się z Fiorentiną. W innej ciekawej parze tego etapu KAA Gent zagra z West Hamem United. Pierwsze spotkanie z dwumeczu odbędzie się w Belgii. Między słupkami ekipy z Londynu najprawdopodobniej nie zobaczymy Łukasza Fabiańskiego, ponieważ od początku sezonu David Moyes na arenie europejskiej stawia na Alphonse’a Areolę.

Młoty do tej pory bardzo dobrze prezentowały się w LKE i wydaje się, że powinny poradzić sobie z Bawołami. Nasz typ: wygrana West Hamu United.

KAA Gent – West Ham United, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Andrew Hjulsagera oraz Darko Lemajicia. Wątpliwy jest także występ Laurenta Depoitre’a i Sulaymana Marreha. Jeśli chodzi o drużynę gości to na boisku nie należy spodziewać się Gianluki Scamacci czy Lucasa Paquety.

KAA Gent – West Ham United, ostatnie wyniki

Bawoły w poprzedniej rundzie Ligi Konferencji uporały się z tureckim Basaksehirem Stambuł (1:1 i 4:1), a Młoty na etapie 1/8 finału wyeliminowały AEK Larnaca (2:0 i 4:0). Jeśli chodzi ligową rywalizację, to KAA Gent ostatnio zremisował 1:1 z Royale Union SG, natomiast West Ham United pokonał Fulham 1:0.

KAA Gent – West Ham United, historia

KAA Gent jeszcze nigdy nie miał okazji mierzyć się z West Hamem United. Czwartkowy mecz będzie zatem pierwszym w historii pojedynkiem pomiędzy tymi zespołami.

KAA Gent – West Ham United, kursy bukmacherskie

Goście są nieznacznym faworytem czwartkowego meczu na Ghelamco Arena. Kurs na wygraną Gentu wynosi mniej więcej 3.25, a typ na zwycięstwo West Hamu United to około 2.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

KAA Gent – West Ham United, przewidywane składy

Gent: Roef; Castro-Montes, Ngadeu, Torunarigha; Samoise, Kums, Hong, Odjidja-Ofoe, Fofana; Orban, Cuypers

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna, Palmieri; Bowen, Soucek, Rice, Fornals; Ings, Antonio

KAA Gent – West Ham United, kto wygra?

KAA Gent – West Ham United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na internetowej platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Ghelamco Arena w czwartek 13 kwietnia o godzinie 18:45.

