Genoa – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (07.10.2023)

Genoa AC Milan

Genoa – AC Milan: zapowiedź

Ostatni sobotni mecz w Serie A zapowiada się bardzo ciekawie. Bowiem na stadion beniaminka ligi przyjedzie czołowy zespół poprzedniego sezonu, a obecnie wicelider tabeli – AC Milan. To oczywiście z góry mówi nam, kto jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, ale trzeba zaznaczyć, że ekipa gospodarzy w tym sezonie potrafiła urwać już punkty m.in. Napoli, czy nawet wygrać ze stawianą w roli faworyta AS Romą. Co ciekawe były to mecze w roli gospodarza, a dorobek z nich to połowa dotychczasowych punktów zespołu. Niemniej mój typ na to spotkanie: Milan wygra lub zremisuje i padnie powyżej 1,5 bramki.

Milan wygra lub zremisuje i padnie powyżej 1.5 bramki

Genoa – AC Milan: sytuacja kadrowa

Oba zespoły mają swoje problemy jeśli chodzi o kontuzje piłkarzy. Stefano Pioli najprawdopodobniej nie będzie mógł liczyć na Ismaela Bennacera, Pierre’a Kalulu, Mattię Caldarę, Rade Krunicia oraz Rubena Loftusa-Cheeka. Z kolei w zespole gospodarzy zabraknie Kevina Strootmana, Milana Badelj’a oraz Caleba Ekubana.

Genoa – AC Milan: ostatnie wyniki

W dotychczasowych siedmiu rozegranych meczach na poziomie Serie A w sezonie 2023/2024 Genoa zgromadziła osiem punktów. Na taki stan licznika składają się dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. W ostatnim meczu Udinese padł wynik 2:2, choć to ekipa beniaminka dwukrotnie wychodziła na prowadzenie.

Zaś AC Milan w tym sezonie może pochwalić się dorobkiem aż 18 punktów. Taki rezultat i drugą pozycję w lidze dają dwa zwycięstwa i tylko jedna porażka w derbowym meczu z Interem Mediolan. W tygodniu ekipa Stefano Pioliego mierzyła się z BVB w ramach meczu Ligi Mistrzów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0.

Genoa – AC Milan: historia spotkań

Ostatni sezon, w którym mogliśmy podziwiać rywalizację tych drużyn to kampania 2021/2022. Wówczas dwukrotnie lepszy okazywał się zespół z Mediolanu, który najpierw na wyjeździe wygrał 3:0, a następnie w rewanżu na San Siro 2:0. W między czasie miała miejsce również rywalizacja w Pucharze Włoch, gdzie również sobotni gości okazali się lepsi. Szukając ostatniego zwycięstwa zespołu z Genoi, trzeba cofnąć się aż do marca roku 2020.

Genoa – AC Milan: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Zdecydowanym faworytem jest zespół AC Milan. Kurs na zwycięstwo ekipy z Mediolanu oscyluje w graniach 1.90 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.40 – 3.60. Grając na zwycięstwo gospodarzy stawiamy po kursie około 4.20. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Przewidywane jedenastki na mecz

Genoa Alberto Gilardino 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Genoa Alberto Gilardino 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 3 Aaron Martin 14 Alessandro Vogliacco 16 Nicola Leali 20 Stefano Sabelli 24 Filip Jagiełło 25 Berkan Kutlu 36 Silvan Hefti 37 George Puscas 39 Daniele Sommariva 55 Ridgeciano Haps 99 Pablo Galdames Davide Calabria 2 Olivier Giroud 9 Christian Pulisic 11 Luka Jović 15 Luka Romero 18 Malick Thiaw 28 Marco Pellegrino 31 Tommaso Pobega 32 Marco Sportiello 57 Antonio Mirante 83 Davide Bartesaghi 95 Genoa Alberto Gilardino 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Genoa Alberto Gilardino 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 3 Aaron Martin 14 Alessandro Vogliacco 16 Nicola Leali 20 Stefano Sabelli 24 Filip Jagiełło 25 Berkan Kutlu 36 Silvan Hefti 37 George Puscas 39 Daniele Sommariva 55 Ridgeciano Haps 99 Pablo Galdames Davide Calabria 2 Olivier Giroud 9 Christian Pulisic 11 Luka Jović 15 Luka Romero 18 Malick Thiaw 28 Marco Pellegrino 31 Tommaso Pobega 32 Marco Sportiello 57 Antonio Mirante 83 Davide Bartesaghi 95

Genoa – AC Milan: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1, a także na stronie bukmachera STS. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna – 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu w najbliższą sobotę, 7 października o godzinie 20:45.

