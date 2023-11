IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Alex Iwobi

Fulham – Wolves, typy bukmacherskie

Fulham w ramach 13. kolejki rozgrywek Premier League podejmie na własnym obiekcie Wolverhampton Wanderers. Na Craven Cottage spotkają się zespoły, które zajmują miejsce w dolnej połówce tabeli. Poniedziałkowe spotkanie zapowiada się na niezwykle wyrównane, a ja spodziewam się, że obaj bramkarze wrócą do domów bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Fulham – Wolves, ostatnie wyniki

Fulham ostatnich tygodni nie zaliczy do udanych. Drużyna Marco Silvy w ostatnich pięciu spotkaniach odniosła tylko jedno zwycięstwo (3:1 z Ipswich w Carabao Cup), zaliczyła jeden remis (1:1 z Brighton), a także poniosła trzy porażki (0:2 z Tottenhamem, 0:1 z Manchesterem United i 1:3 z Aston Villą).

Natomiast Wolves w obecnym sezonie prezentuje się w kratkę. Ich ostatnie pięć spotkań kończyło się dwoma wygranymi (2:1 z Bournemouth i 2:1 z Tottenhamem), dwoma remisami (1:1 z Aston Villą oraz 2:2 z Newcastle), a także jedną porażką (1:2 z Sheffield United).

Fulham – Wolves, historia

Rywalizacja obu drużyn w ubiegłym sezonie dwukrotnie kończyła się remisem (w rundzie jesiennej 0:0, natomiast wiosną 1:1). Wcześniejszy trzy rywalizacje Fulham z Wolves trzy razy kończyło się zwycięstwem gości poniedziałkowego pojedynku 1:0.

Fulham – Wolves, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem poniedziałkowego starcia jest Fulham. To właśnie za drużyną Marco Silvy będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.38 – 2.43, podczas gdy na wygraną Wolves wynoszą nawet 3.00.

Fulham – Wolves, kto wygra?

Fulham – Wolves, przewidywane składy

Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 3 Calvin Bassey 10 Tom Cairney 12 Fodé Ballo 14 Bobby Reid 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 44 Luc De Fougerolles 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 9 Fábio Silva 17 Hugo Bueno 18 Sasa Kalajdzic 19 Jonny 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 25 Daniel Bentley Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 3 Calvin Bassey 10 Tom Cairney 12 Fodé Ballo 14 Bobby Reid 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 44 Luc De Fougerolles 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 9 Fábio Silva 17 Hugo Bueno 18 Sasa Kalajdzic 19 Jonny 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 25 Daniel Bentley

Fulham – Wolves, transmisja mecuz

Spotkanie Fulham – Wolves będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Craven Cottage już w poniedziałek (27 listopada) o godzinie 21:00.

