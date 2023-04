Fulham – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2023)

Fulham – West Ham: typy i kursy na mecz Premier League. Młoty zgodnie z przewidywaniami przegrały w rywalizacji z Newcastle, choć utrzymały się poza strefą spadkową. To jednak wciąż balansowanie na linie nad przepaścią. Punkty w derbach Londynu z Fulham pozwoliłyby nieco spokojniej patrzeć w przyszłość.

Fulham – West Ham, typy i przewidywania

Kibice Fulham mają w tym sezonie wiele powodów do radości. Skazywany na walkę o utrzymanie klub radzi sobie w Premier League nad wyraz dobrze, a w kilku meczach urwał nawet punkty klubom z Big Six. Przewaga The Cottagers nad strefą spadkową jest bezpieczna, dlatego piłkarze mogą w spokoju skupiać się na rywalizacji z kolejnymi drużynami. A w sobotę czekają ich derby Londynu.

Zaskakująco słabo prezentuje się w Premier League West Ham, który ma zbyt silną kadrę, jak na tak niskie miejsce w tabeli. Między 20, a 14. zespołem w lidze jest tylko pięć punktów różnicy, dlatego do końca sezonu możemy być jeszcze świadkami wielu przetasowań. West Ham potrzebuje bardzo punktów, dlatego można spodziewać się, że na starcie z Fulham wyjdzie mocno zmotywowany. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Fulham – West Ham, ostatnie wyniki

Fulham wpadł w dołek i ma obecnie passę czterech kolejnych porażek. Od czasu zwycięstwa 2:0 nad Leeds, The Cottagers przegrali kolejno z Brentford, Arsenalem, Manchesterem United, a nawet Bournemouth.

Dużo lepiej wygląda bilans West Hamu. Co prawda Newcastle upokorzyło Młoty, wygrywając aż 5:1 na wyjeździe, jednak wcześniej wygrały dwukrotnie z AEK Larnaca, a także Southamptonem. Starcie z Aston Villą zakończyli natomiast remisem 1:1.

Fulham – West Ham, sytuacja kadrowa

Fatalną wiadomością dla sztabu szkoleniowego Fulham jest zawieszenie na osiem meczów, jakim został ukarany Aleksandar Mitrovic. Serb w meczu z Manchesterem United naruszył nietykalność cielesną sędziego i na dobrą sprawę sam jest sobie winien. Oprócz niego nie zagra również kontuzjowany Kurzawa i Kebano.

Po stronie West Hamu tylko jedna absencja. Z urazem kolana wciąż zmaga się Gianluca Scamacca, którego zabrakło w dwóch ostatnich meczach.

Fulham – West Ham, historia

Poprzedni mecz między tymi drużynami zakończył się remisem 1:1. Było to jednak spotkanie towarzyskie. W meczu o punkty, Młoty wygrały pewnie 3:1, choć wynik mógł być dużo wyższy. Wówczas jednak znajdowały się w innym momencie, aniżeli teraz. Fulham na zwycięstwo nad West Hamem czeka od 2014 roku. Ostatnie osiem starć to sześć zwycięstw Młotów i dwa remisy.

Fulham – West Ham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta sobotniego meczu. Kursy na Fulham i West Ham są bardzo zbliżone. Typ na zwycięstwo gospodarzy to 2.80, podczas gdy kurs na Młoty to 2.65. Mecz warto obstawiać na STS. Zwłaszcza że bukmacher oferuje nowym użytkownikom kod promocyjny. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Fulham – West Ham, kto wygra

Fulham – West Ham, przewidywane składy

Fulham: Leno – Tete, Diop, Ream, Robinson – Reed, Palhinha, Reid, Pereira, Solomon – Carlos

West Ham: Fabiański – Kehrer, Zouma, Aguerd, Emerson – Soucek, Rice, Paqueta – Bowen, Antonio, Benrahma

Fulham – West Ham, transmisja

Prawa do transmisji meczów Premier League posiada Viaplay i to tam też obejrzycie sobotni mecz Fulham z West Hamem. W polskiej telewizji nie będzie on niestety dostępny. Początek spotkania w sobotę o godzinie 16:00.

