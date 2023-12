PressFocus Na zdjęciu: Alex Iwobi

Fulham – Nottingham Forest, typy i przewidywania

W środku tygodnia rozegrana zostanie 15. kolejka Premier League. Fulham w tej serii gier na własnym obiekcie podejmie Nottingham Forest. Będzie to starcie sąsiadów w tabeli, ponieważ The Whites w tym momencie zajmują 14. miejsce w stawce, z kolei The Reds plasują się na 15. lokacie. Obie drużyny dzielą dwa punkty, więc jest o co grać. Pierwszy gwizdek na Craven Cottage już w najbliższą środę, 6 grudnia o godzinie 20:30.

Gospodarze są w lepszej formie, a także będą mieli wsparcie trybun. Mój typ: wygrana Fulham.

Fulham – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

Fulham Zawodnik Powrót Steven Benda Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2024 Issa Diop Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Rodrigo Muniz Nieznany Połowa grudnia 2023 Adama Traore Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 Tyrese Francois Nieznany Kilka dni Fulham Zawodnik Powrót Steven Benda Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2024 Issa Diop Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Rodrigo Muniz Nieznany Połowa grudnia 2023 Adama Traore Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 Tyrese Francois Nieznany Kilka dni

Nottingham Forest Zawodnik Powrót George Shelvey Nieznany Niepewny Felipe Monteiro Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023 Taiwo Awoniyi knee-surgery Nieznany Nottingham Forest Zawodnik Powrót George Shelvey Nieznany Niepewny Felipe Monteiro Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023 Taiwo Awoniyi knee-surgery Nieznany

Fulham – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Fulham w ostatniej kolejce Premier League przegrał 3:4 w szalonym starciu z Liverpoolem, a wcześniej pokonał Wolverhampton Wanderers 3:2. Natomiast Nottingham Forest wygląda dużo gorzej – w dwóch poprzednich spotkaniach na ligowym podwórku poniosło dwie porażki – 0:1 z Evertonem oraz 2:3 z Brighton & Hove Albion.

Fulham – Nottingham Forest, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej wypada zespół prowadzony przez Marco Silvę. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery wygrane Fulham i tylko jedno zwycięstwo Nottingham Forest. W tym czasie nie padł żaden remis.

Fulham – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Fulham wynosi około 2.00, a typ na zwycięstwo Nottingham Forest to mniej więcej 3.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Fulham – Nottingham Forest, przewidywane składy

Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 4 Tosin Adarabioyo 10 Tom Cairney 12 Fodé Ballo 14 Bobby Reid 20 Willian 21 Timothy Castagne 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 1 Matt Turner 7 Neco Williams 8 Cheikhou Kouyate 14 Callum Hudson-Odoi 16 Nicolas Dominguez 19 Moussa Niakhate 27 Divock Origi 28 Danilo 43 Ola Aina Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 4 Tosin Adarabioyo 10 Tom Cairney 12 Fodé Ballo 14 Bobby Reid 20 Willian 21 Timothy Castagne 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 1 Matt Turner 7 Neco Williams 8 Cheikhou Kouyate 14 Callum Hudson-Odoi 16 Nicolas Dominguez 19 Moussa Niakhate 27 Divock Origi 28 Danilo 43 Ola Aina

Fulham – Nottingham Forest, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Craven Cottage już w najbliższą środę, 6 grudnia o godzinie 20:30.

