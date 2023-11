Fulham – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Fulham – Manchester United, typy i przewidywania

Manchester United w 11. kolejce Premier League na wyjeździe zmierzy się z Fulham. Celem Czerwonych Diabłów będzie powrót na właściwe tory po dwóch porażkach z rzędu. Według mediów zagrożona jest posada Erika ten Haga, który w sobotę po południu musi udowodnić, że nadaje się do pracy na Old Trafford.

Red Devils wygrali 3 z ostatnich 3 meczów wyjazdowych przeciwko The Whites. Mój typ: zwycięstwo Manchesteru United.

Fulham – Manchester United, sytuacja kadrowa

Fulham – absencje:

Fulham – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tosin Adarabioyo Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz pachwiny Początek grudnia 2023 Adama Traore Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Kenny Tete Naderwanie mięśnia Naderwanie mięśnia Powrót: Niepewny Naderwanie mięśnia Niepewny Issa Diop Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz stopy Połowa listopada 2023

Man United - absencje:

Man United - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Tyrell Malacia knee-surgery knee-surgery Powrót: Koniec listopada 2023 knee-surgery Koniec listopada 2023 Amad Diallo Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz kostki Koniec grudnia 2023 Luke Shaw Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Lisandro Martínez Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Nieznany Uraz stopy Nieznany Casemiro Nieznany Nieznany Powrót: Połowa listopada 2023 Nieznany Połowa listopada 2023 Raphael Varane Choroba Choroba Powrót: Kilka dni Choroba Kilka dni Jadon Sancho Nie zagra Nie zagra Powrót: Po 34 meczach Nie zagra Po 34 meczach

Fulham – Manchester United, ostatnie wyniki

Dwa ostatnie mecze Fulham to zwycięstwo 3:1 nad Ipswich Town w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej i remis 1:1 z Brighton & Hove Albion w Premier League. Manchester United z kolei po trzech wygranych z rzędu znowu złapał zadyszkę. Podopieczni Erika ten Haga przegrali 0:3 z Newcastle United w EFL Cup, a na ligowych boiskach ulegli Manchesterowi City 0:3 w derbach miasta.

The Whites aktualnie są 14. drużyną angielskiej ekstraklasy, a Red Devils zajmują 8. miejsce w tabeli.

Fulham – Manchester United, historia

Manchester United dominuje nad Fulham w bezpośredniej rywalizacji w ostatnim czasie. Analizując pięć poprzednich pojedynków, odnotujemy aż cztery zwycięstwa Czerwonych Diabłów. Biali w tym czasie nie zaliczyli żadnej wygranej.

Fulham – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Fulham wynosi około 3.20, a typ na zwycięstwo Manchesteru United to mniej więcej 2.15. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Fulham – Manchester United, przewidywane składy

Fulham – Manchester United, przewidywane składy

Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 8 Harry Wilson 10 Tom Cairney 12 Fodé Ballo 18 Andreas Pereira 19 Rodrigo Muniz 28 Sasa Lukic 41 Devan Tanton 44 Luc De Fougerolles 1 Altay Bayindir 2 Victor Lindelof 7 Mason Mount 9 Anthony Martial 14 Christian Eriksen 35 Jonny Evans 37 Kobbie Mainoo 46 Hannibal Mejbri 49 Alejandro Garnacho

Fulham – Manchester United, kto wygra?

Fulham – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Craven Cottage już w sobotę, 4 listopada o godzinie 13:30.

