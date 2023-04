Fulham – Leeds: typy, kursy, zapowiedź (22.04.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Fulham

Fulham – Leeds: typy i przewidywania na mecz

W sobotę o 13:30 dojdzie w Premier League do spotkania dwóch zespołów znajdujących się na dość przeciwległych biegunach ligowej tabeli. Z jednej strony Fulham, które zajmuje 10. miejsce w lidze i spokojnie patrzy na zakończenie sezonu. A z drugiej Leeds United, które raczej końca rozgrywek będzie walczyć o utrzymanie.

Mogłoby się wydawać, że faworyt tego starcia z góry jest znany, ale nie do końca tak jest. Oba zespoły mają bowiem za sobą słabszy okres. Fulham co prawda wygrało ostatnie spotkanie z Evertonem, ale były to jedyne punkty ekipy z Craven Cottage w ostatnich pięciu spotkaniach. Zaś Leeds w analogicznym czasie dwukrotnie wygrywało, ale dwa ostatnie mecze to dwie porażki i w sumie aż 11 straconych bramek! Co więcej, jest to najsłabsza defensywa ligi, z 60 straconymi bramkami. Stąd też nasz typy: Fulham powyżej 1,5 bramki.

Fulham – Leeds: ostatnie wyniki

Dopiero w ostatniej kolejce Premier League udało się Fulham wygrać spotkanie 3:1. Był to mecz z walczącym o pozostanie w lidze Evertonem. We wcześniejszych czterech ligowych spotkaniach podopieczni Marco Silvy nie zdobyli nawet punktu. Przegrali m.in. z West Hamem, czy Bournemouth.

Z drugiej zaś strony Leeds na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań dwukrotnie wygrało. Pokonali oni Nottingham 2:1 i Wolves 4:2. Jednak ostatnie dwa mecz, to kompromitujące porażki. Najpierw 1:5 z Crystal Palace, a następnie z Liverpoolem 1:6. W sumie 16. ekipa tabeli ligi angielskiej straciła w dwóch spotkaniach jedenaście goli.

Fulham – Leeds: sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy z pewnością nie zobaczymy Aleksandara Mitrovica, który pauzuje za czerwoną kartkę. W sobotnim meczu zabraknie także kontuzjowanych od dłuższego czasu Neeskens Kebano i Layvina Kurzawy. Jeśli chodzi o sytuację kadrową w ekipie Leeds, to nie można się spodziewać gry ze strony Tyler Adams oraz Stuarta Dallasa.

Fulham – Leeds: historia

Pierwsze spotkanie w tym sezonie ligowym zakończyło się korzystnie dla gości. Fulham pokonało bowiem Leeds 3:2, a bramki zdobywali: Mitrovic, Reid i Willian dla Fulham oraz Rodrigo, oraz Summerville dla ówczesnych gospodarzy. Natomiast pod koniec lutego Fulham pewnie pokonało Leeds w Pucharze FA Cup 2:0. Ogólnie w ostatnich sześciu spotkaniach trzy razy lepsze było Leeds, raz padł remis, a dwukrotnie wygrywali piłkarze z Craven Cottage.

Fulham – Leeds: kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest stosunkowo niewielka. Niemniej bukmacherzy upatrują większe faworyta w ekipie Fulham, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Kurs na zwycięstwo Leeds wynosi około 3.00, zaś na wygraną gospodarzy mniej więcej 2.40. Remis wyceniany jest w okolicach 3.40. Spotkanie to warto obstawić za pośrednictwem bukmachera BetFan. Podając podczas rejestracji BetFan kod promocyjny GOAL otrzymasz bonus od pierwszego depozytu, aż do kwoty 300 złotych.

Fulham – Leeds: jak zakończy się spotkanie?

Fulham – Leeds: przewidywane składy

Fulham – Leeds: transmisja

Spotkanie Fulham – Leeds United będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 13:30 w sobotę 22 kwietnia 2023 roku.

