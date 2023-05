Fulham – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (20.05.2023)

Fulham - Crystal Palace: typy na mecz 37. kolejki Premier League. Obie drużyny mają już zapewnione utrzymanie w elicie. Ekipa Marco Silvy chce zwieńczyć fantastyczny sezon zajęciem miejsca w górnej połowie tabeli. Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 16. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ton Cairney

Craven Cottage Premier League Fulham Crystal Palace 2.47 3.50 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 13:19 .

Fulham – Crystal Palace, typy i przewidywania

Powrót do Premier League ułożył się dla Fulham niemal idealnie. Zespół Marco Silvy już jakiś czas temu zapewnił sobie utrzymanie w elicie i ma nadzieję na zakończenie sezonu w górnej połowie tabeli. W sobotę londyńczycy podejmą na własnym obiekcie Crystal Palace, które także nie musi obawiać się już spadku do Championship. Obie drużyny zagrają bez dodatkowej presji, co może tylko pomóc zawodnikom w pokazaniu swoich umiejętności. Na Craven Cottage spodziewamy się więc zaciętej rywalizacji i bramek z obu stron. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

Betfan 1.78 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Fulham – Crystal Palace, sytuacja kadrowa

Fulham nie będzie mógł w sobotę skorzystać z kontuzjowanych Layvina Kurzawy, Andreasa Pereiry oraz Tima Reama. W ekipie Crystal Palace zabraknie natomiast Nathana Fergusona, Luki Milivojevicia, Jamesa Tomkinsa i Wilfried Zaha.

Fulham – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Fulham wróciło niedawno na zwycięską ścieżkę. W minionej kolejce londyńczycy ograli Southampton 2-0, a wcześniej rozgromili również walczące o utrzymanie Leicester City (5-3).

W poprzedni weekend Crystal Palace ograło Bournemouth 2-0. Wcześniej Orły skromnie przegrały z Tottenhamem (0-1), a także po szalonym widowisku pokonały West Ham United 4-3.

Fulham – Crystal Palace, historia

Ostatni mecz między tymi drużynami miał miejsce w 17. kolejce tego sezonu Premier League. Przed własną publicznością Crystal Palace doznało dotkliwej porażki, bowiem Fulham strzeliło gospodarzom aż trzy bramki. Po raz ostatni Orły ograły londyńczyków w sezonie 2020/2021.

Fulham – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem sobotniego starcia jest Fulham. Kursy na wygraną gospodarzy oscylują między 2.42 a 2.47. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Crystal Palace wynosi on nawet 2.90. Przy okazji tego meczu zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł z kodem GOAL.

Fulham – Crystal Palace, przewidywane składy

Fulham: Leno, Tete, Adarabiayo, Diop, Robinson, Reed, Palhinha, Wilson, Cairney, Willian, Carlos

Crystal Palace: Johnstone, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Eze, Doucoure, Hughes, Olise, Ayew, Edouard

Fulham – Crystal Palace, transmisja meczu

Sobotni mecz 37. kolejki Premier League pomiędzy Fulham a Crystal Palace rozpocznie się o godzinie 16. Transmisję z tego spotkania można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.