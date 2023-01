Fulham – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (12.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

W czwartek częściowo zostaną nadrobione zaległości w Premier League. Czeka na bowiem mecz z siódmej kolejki, czyli Fulham – Chelsea.

Fulham – Chelsea, typy i przewidywania

Teoretycznie faworytem do zwycięstwa w czwartek, jest Chelsea. Londyńczycy mają większą jakość sportową, ale nie potrafią jej zaprezentować. Biorąc pod uwagę jak dobrze punktuje Fulham, oraz fakt iż zagrają przed własną publicznością, spodziewamy się remisu w derbach Londynu.

Fulham – Chelsea, ostatnie wyniki

W trzech ostatnich kolejkach Premier League, Fulham miało sprzyjający terminarz. Podopieczni Marco Silvy potrafili go wykorzystać w pełni. Beniaminek rozprawił się kolejno z: Crystal Palace, Southampton oraz Leicester. Dzięki temu w tabeli Premier League zajmuje siódme miejsce. Niedawno zespół Marco Silvy ograł zaś Hull City w 1/32 finału Pucharu Anglii.

Kryzys to słowo, które na wszystkie przypadki odmienia się w kontekście Chelsea. Statystycy podają liczne niechlubne rekordy, które biją The Blues. Drużyna Grahama Pottera jest bezradna w starciu z angielską czołówką, co pokazują mecze z Manchesterem City, które Chelsea przegrała w stosunku 0:5. Chluby ekipie z siedzibą na Stamford Bridge nie przyniósł też remis z Nottingham Forrest.

Fulham – Chelsea, sytuacja kadrowa

Marco Silva przy ustalaniu składu będzie musiał pominąć Neeskensa Kebano. W dużo gorszej sytuacji kadrowej jest zespól Grahama Pottera. W jego drużynie kontuzjowanych jest siedmiu piłkarzy. Z urazami zmagają się: Armando Broja, Wesley Fofana, Reece James, N’Golo Kante, Edouard Mendy, Christian Pulisic, a także Raheem Sterling.

Fulham – Chelsea, historia

Kluby te poprzednio rywalizowały ze sobą w sezonie 2020/2021. Wówczas obie konfrontacje na swoją korzyść rozstrzygnęła Chelsea. U siebie zwyciężyła 2:0, a na terenie Fulham 1:0.

Fulham – Chelsea, kursy bukmacherów

Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Fulham – Chelsea, przewidywane składy

Fulham: Leno; Tete, Ream, Adarabioyo, Robinson; Reed, Palhinha; De Cordova-Reid, Pereira, Willian; Vinicius

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Silva, Cucurella; Kovacic, Zakaria, Jorginho; Ziyech, Havertz, Mount

Fulham – Chelsea, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 12 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Davide Coote. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.