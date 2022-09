Fulham – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Fulham – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź. Chelsea przystąpi do sobotniego pojedynku po zmianie trenera i nieudanym występie w Lidze Mistrzów przeciwko Dinamu Zagrzeb. Czy w drużynie The Blues zadziała efekt nowej miotły? Przekonamy się w sobotę, 10 września, o godzinie 13:30.

Craven Cottage Premier League Fulham Chelsea 4.40 3.90 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2022 07:45 .

Fulham – Chelsea, typy i przewidywania

Fulham przegrało w ostatnich tygodniach 2:1 zarówno z Arsenalem, jak i Tottenhamem, ale ma nadzieję, że w sobotę lepiej poradzi sobie w domowym pojedynku z Chelsea, która w ostatnim czasie prezentuje się z kiepskiej strony. The Blues przegrali w środku tygodnia w Lidze Mistrzów z Dinamem Zagrzeb, a w ostatnich pięciu spotkaniach zaliczyli trzy porażki biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, co doprowadziło do zmiany trenera. Chelsea notuje serie siedmiu zwycięstw w meczach z Fulham i jest niepokonana w rywalizacji obu zespołów od 2006 roku. Tym razem mimo wszystko, również powinna zgarnąć komplet punktów. Nasz typ: zwycięstwo Chelsea – TAK.

Fulham – Chelsea, sytuacja kadrowa

Antonee Robinson nie zagra w sobotę z powodu kontuzji kostki, której doznał w zeszły weekend. Jego naturalnym zastępcą jest Layvin Kurzawa, choć w ostatni weekend nie było go w kadrze. W Fulham powinniśmy zobaczyć także Williana w pierwszym składzie. Skład Chelsea pozostaje natomiast mała zagadką, bowiem nie wiadomo, na jakie zestawienie ostatecznie zdecyduje się nowy menedżer Graham Potter. Można przewidywać, że do wyjściowej jedenastki wróci Jorginho, kolejną szansę powinien dostać Aubameyang, a także na debiut może liczyć Zakaria.

Fulham – Chelsea, ostatnie wyniki

Fulham w ostatni weekend przegrało z Tottenhamem 1:2, ale kolejkę wcześniej ograło Brighton w takim samym stosunku bramkowym. Fulham ma także na swoim koncie porażkę z Arsenalem czy niespodziewaną wpadkę z Crawley w Pucharze Ligi Angielskiej. Obecnie Fulham zajmuje dziesiąta lokatę w Premier League z ośmioma punktami.

Chelsea gra w kratkę w ostatnim czasie notując trzy porażki i dwa zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach przeplatając je między sobą. The Bues przegrali z Leeds, Southampton i Dinamem Zagrzeb, a wygrali z Leicester i West Ham United. Są na szóstym miejscu w ligowej tabeli.

Fulham – Chelsea, historia

Ostatni raz obie ekipy mierzyły się ze sobą w sezonie 2020/21. Wtedy dwukrotnie lepsza była Chelsea, która wygrała 2:0 i 1:0. Chelsea wygrała ostatnich siedem bezpośrednich rywalizacji tracąc zaledwie dwie bramki i aż pięciokrotnie zachowując czyste konto.

Fulham – Chelsea, typy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania według bukmacherów jest Chelsea, choć kursy na zwycięstwo The Blues są stosunkowo wysokie wynoszą około 1,80. Duże wyższe kursy są na remis oraz zwycięstwo Fulham, które wynoszą odpowiednio około 3,90 oraz 4,30.

Fulham – Chelsea, przewidywane składy

Fulham: Leno, Tete, Adarabioyo, Ream, Kurzawa, Reed, Palhinha, Willian, Pereira, Cordova-Reid, Mitrović

Chelsea: Mendy, Fofana, Silva, Koulibaly, James, Jorginho, Zakaria, Cucurella, Havertz, Sterling, Aubameyang

Fulham – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie 7. kolejki Premier League pomiędzy Fulham i Chelsea będzie można obejrzeć za pomocą platformy streamingowej Viaplay dostępnej w Internecie oraz aplikacji mobilnej. Dostęp do meczów angielskiej ekstraklasy mają także posiadacze telewizji satelitarnej CANAL+ w ramach abonamentu. Początek meczu w niedzielę o godzinie 13:30.

