Mainz - Bayern: typy, kursy, zapowiedź. Bayern Monachium po odpadnięciu w środę z Ligi Mistrzów wraca na ligowe podwórko, by walczyć o tytuł mistrza kraju. Przewaga nad drugą Borussią wynosi tylko dwa punkty, dlatego Bawarczycy nie mają miejsca na kolejne potknięcia. Początek meczu o godzinie 15:30.

Mainz – Bayern, typy i przewidywania

Bayern Monachium pożegnał się już Pucharem Niemiec i Ligą Mistrzów. Bawarczykom pozostała jedynie walka o Bundesligę. Tutaj przewodzą w tabeli z dwupunktową przewagą nad Borussią, która mocno depcze im po piętach, dlatego zespół Tuchela nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę biorąc pod uwagę, że przed tygodniem zgubili punkty w meczu z Hoffenheim. W starciu z Mainz Bawarczycy są zdecydowanym faworytem i każdy wynik inny niż ich wygrana będzie uznana za niespodziankę. Warto zwrócić uwagę, że Bayern w pięciu z ostatnich dziesięciu bezpośrednich rywalizacji wbił Mainz minimum cztery gole. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Mainz – Bayern, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy kontuzjowany jest Burkardt. Bayern oczywiście musi radzić sobie bez Manuela Neuera, który w tym sezonie już nie zagra po złamaniu nogi podczas jazdy na nartach. Ponadto z urazami zmagają się Hernandez i Wanner.

Mainz – Bayern, ostatnie wyniki

Mainz dobrze sobie radzi w ostatnich tygodniach i jest niepokonany od 4 lutego i porażki z Unionem Berlin. Od tego czasu rozegrał dziewięć spotkań, z których wygrał pięć i cztery zremisował. Jednak ostatnie dwa mecze to remisy. Bayern z kolei nie potrafi wygrać od trzech spotkań, ale dwa z nich to remis i przegrana z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Przed tygodniem zespół Tuchela w Bundeslidze zremisował z Hoffenheim. Ostatnie pięć ligowych meczów Bayernu to trzy zwycięstwa, remis i porażka.

Mainz – Bayern, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Bayern gładko wygrał z Mainz 6:2. Obie ekipy spotkały się również na początku lutego tego roku w Pucharze Niemiec. Wtedy również Bawarczycy wysoko pokonali swojego rywala aż 4:0. Ostatnie 10 spotkań to 8 wygranych Bayernu i dwie Mainz.

Mainz – Bayern, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest lider Bundesligi, Bayern Monachium. Kursy na zwycięstwo gości wynoszą około 1,60. Jeśli jednak masz przeczucie, że komplet punktów mogą zgarnąć gospodarze to możesz zaryzykować nic nie tracąc. Skorzystaj z oferty bukmachera STS, który przygotował wspaniałą propozycję dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Mainz – Bayern, kto wygra

Mainz – Bayern, przewidywane składy

Mainz – Bayern, transmisja meczu

Mecz 29. kolejki Bundesligi Mainz – Bayern nie będzie dostępny w żadnej polskiej telewizji. Transmisje na żywo z tego spotkania będzie można śledzić jedynie online na platformie Viaplay.

