FK Cukaricki – ACF Fiorentina, typy i przewidywania

Fiorentina jest zdecydowanym faworytem do zgarnięcia trzech punktów. Nawet remis w tym pojedynku będzie sporą sensacją. Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się wygraną Włochów aż 6:0, z kolei Serbowie pozostają bez punktów. Na swoim koncie mają tylko jedną zdobytą bramkę i jedenaście straconych w trzech pierwszych meczach Ligi Konferencji. Wszystko wskazuje na to, że w czwartek fani znów zobaczą grad goli. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

FK Cukaricki – ACF Fiorentina, ostatnie wyniki

Cukaricki znajduje się w słabej dyspozycji. Wygrał tylko jeden z ostatnich siedmiu spotkań. Jednak był to mecz Pucharu Serbii i potrzebował do tego karnych. W serbskiej ekstraklasie zajmuje odległe siódme miejsce, a w grupie Ligi Konferencji ostatnie z zerowym dorobkiem punktowym i tylko jednym strzelonym golem. Fiorentina przegrała trzy ostatnie mecze w Serie A z Juventusem, Lazio i Empoli, choć szczególnie w starciu ze Starą Damą przeważała na boisku. Wcześniej jednak nie miała problemów, by ograć Napoli 3:1 i Cukaricki w pierwszym starciu aż 6:0.

FK Cukaricki – ACF Fiorentina, historia

Spotkanie rozegrane 26 października we Florencji było pierwszym pojedynkiem tych drużyn w historii. Włosi pewnie i wysoko ograli FK Cukaricki aż 6:0.

FK Cukaricki – ACF Fiorentina, kursy bukmacherskie

FK Cukaricki – ACF Fiorentina, kto wygra

FK Cukaricki – ACF Fiorentina, przewidywane składy

FK Cukaricki: Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic, Adzic; Adetunji.

Fiorentina: Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora, Barak; Ikone, Beltran, Sottil

FK Cukaricki – ACF Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie serbskiego FK Cukaricki z Fiorentiną nie będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Pojedynek można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczny abonament. Początek widowiska o godzinie 18:45.

