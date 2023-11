fot. Imago / Davide Casentini / IPA Sport Na zdjęciu: Manuel Locatelli

ACF Fiorentina – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Fiorentina po świetnym starcie sezonu ostatnio zmaga się z pewnego rodzaju kryzysem. Wpływ na to miały porażki z Empoli i Lazio. Następstwem przegranych spotkań w wykonaniu Fioletowych było to, że wypadli z pierwszej piątki w tabeli Serie A. Juventus natomiast jest na fali wznoszącej. Stara Dama w pięciu ostatnich potyczkach zaliczyła cztery zwycięstwa, remisując raz. W kontekście turyńczyków ciekawe jest to, że strzelali pierwsi gola w czterech z ostatnich pięciu meczów przeciwko Fiorentinie. Tym samym można zastanowić się nad takim rozwiązaniem na niedzielnym kuponie. Typ: pierwszy gol Juventus – TAK.

ACF Fiorentina – Juventus FC, sytuacja kadrowa

W obu ekipach zabraknie kilku graczy. W szeregach Fiorentiny nie będą mogli wystąpić: Gaetano Castrovilli, Yerry mina, Dodo oraz Michael Kayode. Z kolei w drużynie z Turynu zabraknie Matti De Sciglio, Alexa Sandro, Danilo, Timothy’ego Weaha, Paula Pogby i Nicolo Fagioliego.

ACF Fiorentina – Juventus FC, ostatnie wyniki

Ekipa ze Stadio Artemio Franchi w swoim ostatnim spotkaniu w roli gospodarza rozbiła Cukaricki (6:0). Fiorentina ogólnie u siebie w pięciu ostatnich meczach wygrała trzy razy, w jednym meczu zremisowała i raz przegrała.

Stara Dama może się natomiast pochwalić cenną wygraną z Milanem na San Siro (1:0). W sześciu ostatnich spotkaniach Juventus przegrał jako gość tylko raz, uznając wyższość Sassuolo (2:4).

ACF Fiorentina – Juventus FC, historia

Ostatnie starcie z udziałem obu drużyn miało miejsce w lutym tego roku. Wówczas górą była ekipa z Turynu (1:0). Jedyną bramkę zdobył Adrien Rabiot. Z kolei w ostatnim spotkaniu na Stadio Artemio Franchi z udziałem obu zespołów miał miejsce remis (1:1).

ACF Fiorentina – Juventus FC, kursy

ACF Fiorentina – Juventus FC, przewidywane składy

Po jednej stronie Nico Gonzależ czy Lucas Beltran. Z kolei u gości Dusan Vlahović oraz Federico Chiesa. Można się zatem spodziewać ciekawych zawodów na obiekcie we Florencji.

Fiorentina Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Fiorentina Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 7 Riccardo Sottil 8 Maxime Lopez 16 Luca Ranieri 18 M’Bala Nzola 19 Gino Infantino 26 Yerry Mina 30 Tommaso Martinelli 37 Pietro Comuzzo 38 Rolando Mandragora 53 Oliver Christensen 70 Niccolò Pierozzi 72 Antonin Barak 73 Lorenzo Amatucci 77 Josip Brekalo 99 Christian Kouamé 13 Dean Donny Huijsen 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 18 Moise Kean 20 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge Fiorentina Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Fiorentina Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 7 Riccardo Sottil 8 Maxime Lopez 16 Luca Ranieri 18 M’Bala Nzola 19 Gino Infantino 26 Yerry Mina 30 Tommaso Martinelli 37 Pietro Comuzzo 38 Rolando Mandragora 53 Oliver Christensen 70 Niccolò Pierozzi 72 Antonin Barak 73 Lorenzo Amatucci 77 Josip Brekalo 99 Christian Kouamé 13 Dean Donny Huijsen 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 18 Moise Kean 20 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge

ACF Fiorentina – Juventus FC, kto wygra

ACF Fiorentina – Juventus FC, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie będzie emitowane w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

