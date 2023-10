ACF Fiorentina – Ferencvaros: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2023)

ACF Fiorentina - Ferencvaros: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek Ligi Konferencji w grupie F. Podopieczni Vincenzo Italiano w zbliżającym się spotkaniu zmierzą się z węgierskim zespołem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Stadio Artemio Franchi już w czwartek (5 października) o godzinie 21:00.

Fiorentina – Ferencvaros, typy bukmacherskie

Fiorentina w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji w grupie F podejmie Ferencvaros. Finaliści ubiegłej edycji tych rozgrywek zgubili punkty już w pierwszym meczu europejskich pucharów, natomiast Węgrzy odnieśli cenne zwycięstwo nad Cukarickim. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, ale naszym zdaniem na Stadio Artemio Franchi będzie jednostronna rywalizacja, w którym to gospodarze zdominują. Nasz typ: Fiorentina powyżej 2,5 bramki

Fiorentina – Ferencvaros, ostatnie wyniki

Fiorentina bardzo dobrze weszła w nowy sezon, mimo wpadki w pierwszej kolejce Ligi Konferencji, dlatego zajmuje czołowe miejsce w tabeli Serie A. Ostatnie pięć spotkań “Violi” to trzy wygrane (3:2 z Atalantą Bergamo, 2:0 z Udinese Calcio, a także 3:0 z Cagliari Calcio) oraz dwa remisy (2:2 z Genkiem w Lidze Konferencji i 1:1 z Frosinone).

Jeśli piłkarze Vincenzo Italiano dobrze weszli w nowy sezon, to zespół Ferencvarosu fantastycznie. Ostatnie pięć meczów węgierskiego zespołu to… pięć wygranych (8:0 z Nagyecsed, 3:1 z Cukaricki w Lidze Konferencji, 1:0 z Kisvardą, 1:0 z Kecskemeti i 6:1 z MTK Budapest).

Fiorentina – Ferencvaros, historia

Czwartkowe spotkanie między Fiorentiną a Ferensvarosem będzie pierwszym w historii. Do tej pory obie drużyny nie miały okazji stanąć naprzeciw siebie.

Fiorentina – Ferenscaros, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania jest Fiorentina. To właśnie za piłkarzami prowadzonymi przez Vincenzo Italiano będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie wynoszą 1.47, podczas gdy na zwycięstwo Ferencvarosu oscylują w okolicach 6.00 – 6.50.

Fiorentina – Ferencvaros, kto wygra?

Fiorentina – Ferencvaros, przewidywane składy

Fiorentina: Terracciano – Kayode, Milenković, Ranieri, Parisi – Arthur, Duncan – Gonzalez, Bonaventura, Brekalo – Beltran

Ferencvaros: Dibusz – Makreckis, Wingo, Abena, Ramirez – Marquinhos, Siger, Ben Romdhane, Zachariassen – Abu Fani – Varga

Fiorentina – Ferencvaros, transmisja meczu

Spotkanie Fiorentiny z Ferencvarosem transmitowane będzie wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Stadio Artemio Franchi już w czwartek (5 października) o godzinie 21:00.