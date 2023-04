IMAGO / Independent Photo Agency Na zdjęciu: Paulo Dybala

Feyenoord – Roma, typy bukmacherskie

Obie drużyny przystępują do dwumeczu z jednym celem – awans do półfinału. Na papierze faworytem jest Roma, ale Feyenoord udowodnił już w tych rozgrywkach, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. Ekipę Jose Mourinho niewątpliwie czeka w Rotterdamie trudna przeprawa. My spodziewamy się bardzo bardzo zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że obie drużyny zdobędą po przynajmniej jednej bramce. Nasz typ: BTTS

Feyenoord – Roma, ostatnie wyniki

Feyenoord Rotterdam w poprzedniej rundzie w efektownym stylu wyeliminował Szachtar Donieck. Co prawda pierwsze spotkanie, które rozegrane zostało w Warszawie, zakończyło się remisem 1:1, ale w rewanżu w Holandii gospodarze nie dali najmniejszych szans przedstawicielowi ukraińskiej piłki i robił go 7:1.

Od tamtej pory Feyenoord rozegrał cztery spotkania na krajowych boiskach. W trzech ligowych pojedynkach zdobył dziewięć punktów – 3:2 z Ajaksem, 3:1 ze Spartą Rotterdam i 5:1 z RKC Waalwijk. W półfinale Pucharu Holandii musiała natomiast uznać wyższość Ajaksu, przegrywając 1:2.

Roma w tym roku przebrnęła już przez dwie pucharowe rundy Ligi Europy, w których okazała się lepsza od Salzburga (0:1, 2:0) i Realu Sociedad (2:0, 0:0). Do czwartkowego spotkania przystąpi również w dobrych nastrojach po wygraniu dwóch ostatnich ligowych meczów – 3:0 z Sampdorią i 1:0 z Torino.

Feyenoord – Roma, historia

Ćwierćfinałowy dwumecz będzie swego rodzaju rewanżem za ubiegłoroczny finał Ligi Konferencji Europy, w którym Roma rywalizowała w Tiranie z Feyenoordem.Trofeum powędrowało w ręce podopiecznych Jose Mourinho, którzy wygrali skromnie 1:0 po golu Nicolo Zaniolo.

W 2015 roku obie drużyny rywalizowały ze sobą także w 1/16 finału Ligi Europy. Dwumecz zakończył się wygraną włoskiego klubu.

Feyenoord – Roma, kursy bukmacherskie

Feyenoord – Roma, kto wygra?

Feyenoord – Roma, przewidywane składy

Feyenoord do czwartkowego spotkania przystąpi był bramkarza Justina Bijlowa oraz prawdopodobnie Alirezy Jahanbakhsha, który nabawił się urazu podczas rozgrzewki przed ostatnim ligowym spotkaniem.

W zespole Romy nie zobaczymy natomiast leczących urazy Ricka Karsdorpa i Oli Solbakkena. Gotowy do gry powinien być Lorenzo Pellegrini, który w ostatni weekend nie zagrał z powodu choroby.

Feyenoord – Roma, transmisja meczu

Pierwszy ćwierćfinałowy mecz Ligi Europy pomiędzy Feyenoordem Rotterdam i Romą rozegrany zostanie w czwartek (13 kwietnia) o godzinie 18:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

