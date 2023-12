Ferencvaros – Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2023)

Ferencvaros - Fiorentina, typy na mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Węgierski zespół nie jest jeszcze pewny awansu do kolejnej rundy. Jeśli ogra w czwartek Fiorentinę, awansuje na pierwsze miejsce i uniknie dwumeczu w 1/16 finału. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Jonathan Ikone

Ferencvaros – Fiorentina, typy i przewidywania

Ferencvaros i Fiorentina walczą między sobą o pierwsze miejsce w grupie, co pozwoli ominąć dwumecz w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Węgierska drużyna znajduje się pod sporą presją, bowiem ewentualna porażka może nawet odebrać jej awans z grupy, jeśli tylko Genk wygra swoje spotkanie i będzie miało lepszy bilans bramkowy. Viola jest już pewna gry na wiosnę, natomiast chce możliwie uniknąć napiętego terminarza i znaleźć się od razu w 1/8 finału. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Ferencvaros – Fiorentina, ostatnie wyniki

Ferencvaros ma za sobą porażkę na krajowym podwórku w rywalizacji z Paks (2-3). Poprzedni mecz w Lidze Konferencji zakończył się natomiast dla niego zwycięstwem nad Cukaricki (2-1), co pozwoliło znacząco przybliżyć się do awansu do fazy pucharowej.

W minionej kolejce Serie A Fiorentina podzieliła się punktami z AS Romą (1-1), a wcześniej wywalczyła awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch, ogrywając w rzutach karnych Parmę. Pozytywnie dla Violi zakończył się także mecz w Lidze Konferencji przeciwko Genkowi (2-1).

Ferencvaros – Fiorentina, historia

Pierwszy mecz tych drużyn nie rozstrzygnął, która z nich jest lepsza. Spotkanie we Włoszech zakończyło się bowiem remisem 2-2. W pewnym momencie Ferencvaros prowadzi dwoma bramkami, lecz później Fiorentina ruszyła do odrabiania strat, a drugiego gola zdobyła w samej końcówce doliczonego czasu gry.

Ferencvaros – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na trzy punkty dają Fiorentinie. Kurs na zwycięstwo gości waha się między 2.27 a 2.35. W przypadku ewentualnej wygranej Ferencvarosu jest to natomiast 3.45. Kurs na remis wynosi z kolei nawet 3.10. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Ferencvaros – Fiorentina, przewidywane składy

Ferencvaros: Dibusz, Makreckis, Cisse, Abena, Ramirez, Siger, Abu Fani, Zachariassen, Marquinhos, Pesic, Traore

Fiorentina: Terraciano, Kayode, Martinez, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikone, Bonaventura, Kouame, Nzola

Ferencvaros – Fiorentina, kto wygra?

Ferencvaros – Fiorentina, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy między Ferencvarosem a Fiorentiną rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisja z tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

