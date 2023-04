Pressfocus Na zdjęciu: Dante

FC Basel – OGC Nice, typy i przewidywania

Bieżąca dyspozycja zespołu ze Szwajcarii i Francji sugeruje, że w czwartek nie należy spodziewać się wysokiego poziomu sportowego w pierwszym ćwierćfinale Ligi Konferencji. Większą jakością piłkarską dysponuje jednak OGC Nice. Stąd też sądzimy, że drużyna ta pokona FC Basel.

FC Basel – OGC Nice, sytuacja kadrowa

Drużynie z Bazylei w czwartek nie pomogą dwaj kontuzjowani gracze. Są to Arnau Comas i Fabian Frei. Z kolei zespół z Nicei musi radzić sobie bez trzech piłkarzy. Kontuzjowani są: Youcef Atal, Sofiane Diop oraz Jordan Lotomba.

FC Basel – OGC Nice, ostatnie wyniki

Od momentu zakończenia poprzedniej rundy Ligi Konferencji, FC Basel zaprezentowało się na boisku czterokrotnie. Większość tych występów była jednak nieudana. Szwajcarski zespół odpadł bowiem z krajowego pucharu na etapie półfinału. W lidze zaznał zaś smaku: zwycięstwa, remisu i porażki.

W analogicznym okresie OGC Nice rozegrało trzy mecze. Oddaliły one francuski zespół od czołówki Ligue 1. Ekipa z Lazurowego Wybrzeża nie sprostała ostatnio PSG, któremu uległa 0:2. Wcześniej tylko zremisowała z Angers i Lorient.

FC Basel – OGC Nice, historia

Kluby te nie rywalizowały jeszcze ze sobą. Czwartkowa konfrontacja będzie zatem ich pierwszą w historii.

FC Basel – OGC Nice, kursy bukmacherów

FC Basel – OGC Nice, przewidywane składy

Basel: Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori, Lopez; Ndoye, T Xhaka, Diouf; Males, Zeqiri, Amdoun

Nice: Schmeichel; Mendy, Ndayishimiye, Todibo, Dante, Bard; Thuram, Boudaoui; Pepe, Moffi, Laborde

FC Basel – OGC Nice, kto wygra mecz?

FC Basel – OGC Nice, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 13 kwietnia. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 21:00. Transmisję na żywo z tego wydarzenia przeprowadzi Viaplay.

