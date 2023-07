FC Barcelona – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (29.07.2023)

IMAGO/AFLOSPORT Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Real Madryt, typy bukmacherskie

To tylko jeden z towarzyskich meczów przed rozpoczęciem nowego sezonu, ale obecność na jednym boisku takich drużyn jak FC Barcelona czy Real Madryt zawsze wzbudza wielkie emocje. Piłkarze obu zespołów w sobotę zrobię wszystko, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i zadowolić swoich kibiców. Pojedynki tych drużyn są również gwarantem goli. Tych na pewno nie zabraknie. My w tym meczu stawiamy na przynajmniej jednego gola Realu Madryt, korzystając przy tym z promocji Superbet, który pozwala zagrać taki zakład (lub na gola Barcelony) po kursie 300.00. Szczegóły oferty przedstawiamy poniżej. Nasz typ: gol Realu

Kurs 300.00 na gola Barcelony lub Realu z kodem GOAL

Na sobotnie sparingowe spotkanie Barcelony z Realem Madryt świetną promocję przygotował bukmacher Superbet, który pozwala postawić zakład na przynajmniej jednego gola Barcelony lub Realu po bardzo wysokim kursie 300.00. W ten sposób można otrzymać bonus o wartości aż 600 zł.

Jak skorzystać z promocji?

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL wyrażając przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł Zagraj pierwszy kupon SOLO na którym znajdzie się zakład na gola Barcelony lub Reali ((typ zakładu: Barcelona Strzeli Gola – tak lub Barcelona – Liczba Goli – powyżej 0.5 lub Real Madryt Strzeli Gola – tak lub Real Madryt – Liczba Goli – powyżej 0.5) Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 600 zł

Informacje na temat zasad obrotu otrzymanym bonusem oraz inne informacje znajdziesz w regulaminie promocji na stronie Superbet.

FC Barcelona – Real Madryt, ostatnie wyniki

Przygotowania Barcelony do nowego sezonu zostały nieco pokrzyżowane przez zatrucie pokarmowe, które dopadło dużą część zespołu po przylocie do Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu do skutku nie doszło sparingowe spotkanie z Juventusem. Pierwszy raz na murawę podopieczni Xaviego Hernandeza wybiegli w czwartek rano czasu polskiego, mierząc się z Arsenalem. W meczu padło aż osiem goli, z czego pięć zdobyli Kanonierzy. Barcelona musiała zadowolić trzema trafienia (Robert Lewandowski, Raphinha i Ferran TorreS) i uznać wyższość rywali.

Real Madryt zdążył już rozegrać dwa mecze i oba zakończył zwycięstwami. Królewscy najpierw pokonali 3:2 Milan, a następnie ograli 2:0 Manchester United. W pierwszym z tych spotkań gole dla zespołu Carlo Ancelottiego zdobywali Fede Valverde (dwa) i Vinicius Junior, natomiast w drugim na listę strzelców wpisywali się sprowadzeni niedawno do zespołu Jude Bellingham i Joselu.

FC Barcelona – Real Madryt, historia

Obie drużyny rzadko spotykają się ze sobą towarzysko, choć taki pojedynek miał miejsce również przed rokiem, także w USA. Wówczas Duma Katalonii wygrała skromnie 1:0 po golu Raphinhy.

W ostatnim sezonie doszło natomiast do aż pięciu oficjalnych pojedynków Barcelony i Realu. W lidze obie drużyny podzieliły się wygranymi – Real wygrał u siebie 3:1, natomiast Barcelona zrewanżowała się wygraną 2:1 na Camp Nou. W styczniu obie ekipy spotkały się w Rijadzie w meczu o Superpuchar Europy. Górą w tym wypadku była Barcelona – 3:1. Do ich pojedynków doszło również w półfinale Pucharu Króla. W pierwszym meczu w Madrycie 1:0 wygrała Barcelona, ale Królewscy odwrócili losy rywalizacji w rewanżu wysoko triumfując 4:0.

FC Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większe szanse na zwycięstwo mają w tym meczu Królewscy. Nie może to dziwić, jeżeli spojrzymy na przebieg dotychczasowych przygotowań obu zespołów. Należy jednak pamiętać, że takie pojedynki rządzą się swoimi prawami. Przy okazji tego pojedynku warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

FC Barcelona – Real Madryt, kto wygra?

FC Barcelona – Real Madryt, przewidywane składy

W zespole gospodarzy prawdopodobnie po raz kolejny zabraknie zmagającego się z urazem stopy Inigo Martineza, który na swój debiut w katalońskich barwach będzie musiał nieco poczekać. Gotowy do gry powinien być natomiast Alejandro Balde, który w ostatnim czasie również narzekał na problemy zdrowotne. Mało prawdopodobny jest występ Ousmane Dembele, który według medialnych doniesień jest bliski przejścia do Paris Saint-Germain.

Real Madryt na pewno wystąpi bez kontuzjowanego Daniego Ceballosa, a pod znakiem zapytania stoi występ nowego nabytku klubu Ardy Gulera.

Barcelona: Ter Stegen – Kounde, Araujo, Garcia, Balde – Gundogan, Romeu, De Jong – Raphinha, Lewandowski, Fati

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Kroos, Tchouameni, Valverde – Bellingham – Joselu, Vinicius Jr

FC Barcelona – Real Madryt, transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – Real Madryt odbędzie się w sobotę (28 lipca) o godzinie 23:00 czasu polskiego. W telewizji spotkanie będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1.

Z meczu dostępna będzie także darmowa transmisja. Będzie udostępniona w usłudze STS TV, do której dostęp można uzyskać spełniając dwa proste warunki – rejestracja konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagranie dowolnego zakładu za min. 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

