FC Barcelona – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (28.10.2023)

IMAGO.Jose Breton Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 22:10 .

Barcelona – Real Madryt, typy bukmacherskie

Przed nami pierwszy w tym sezonie pojedynek, który zawsze elektryzuje cały piłkarski świat. FC Barcelona przed własną publicznością podejmować będzie Real Madryt. Obie drużyny ponownie uważane są za głównych kandydatów do zdobycia mistrzowskiego tytułu i zrobią wszystko, aby pokazać swoją wyższość nad rywalem w sobotnim meczu. Przed najbliższym spotkaniem trudno wskazać faworyta do zdobycia trzech punktów, bowiem obie drużyny mają po swojej stronie kilka atutów. Ja przy okazji tego spotkania zwracam uwagę na promocję jaką przygotował STS dla nowych klientów. Po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL pozwala na zagranie zakładu na przynajmniej jednego gola Barcelony lub Realu Madryt po kursie 200.00. I taki też typ proponuję. Więcej informacji o ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: gol Barcelony/Realu

Kurs 200.00 na gola Barcelony lub Realu Madryt z kodem GOAL

Największy polski bukmacher STS przygotował świetną promocję na sobotnie El Clasico dla Czytelników goal.pl. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony (kod promocyjny: GOAL) otrzymasz możliwość postawienia zakładu na gola Barcelony lub Realu Madryt po kursie 200.00. Dzięki temu masz szansę otrzymać bonus o wartości aż 400 zł. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie drużyny z golem w meczu FC Barcelona – Real Madryt Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 400 zł.

Otrzymany bonus podlega obrotowi przed jego wypłatą. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie promocji.

Barcelona – Real Madryt, ostatnie wyniki

Po dziesięciu rozegranych kolejkach obie drużyny w ligowej tabeli dzieli tylko jeden. Liderujący Real Madryt zgromadził do tej pory na swoim koncie 25 punktów, z kolei Barcelona z 24 punktami plasuje się na trzecim miejscu. Jeszcze tydzień temu różnica wynosiła trzy punkty, ale Duma Katalonii zmniejszyła stratę ogrywając 1:0 Athletic Bilbao i wykorzystując potknięcie Realu w meczu z Sevillą (1:1).

Barcelona nadal pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w stawce. Z dziesięciu rozegranych spotkań wygrała siedem, a w trzech pozostałych podzieliła się punktami z rywalami. Duma Katalonii może się również pochwalić kompletem zwycięstw przed własną publicznością. U siebie triumfowała we wszystkich pięciu meczach. Real Madryt nie uniknął natomiast potknięć na boiskach rywali. Z trzech ostatnich wyjazdowych meczów wygrał tylko jeden.

W mijającym tygodniu obie drużyny rozegrały również kolejne mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów, odnosząc trzecie zwycięstwa i umacniając się na prowadzeniu w swoich grupach. Barcelona w środę poradziła sobie u siebie z Szachtarem Donieck (2:1). natomiast Real Madryt dzień wcześniej ograł na wyjeździe Sporting Braga (2:1).

Barcelona – Real Madryt, historia

W ostatnich sezonach byliśmy świadkami wielu pojedynków tych drużyn, zarówno w lidze, jak i rozgrywkach pucharowych. W poprzednim sezonie Barcelona i Real mierzyły się ze sobą aż pięć razy. Ligowe spotkania zakończyły się wygranymi gospodarzy – 3:1 Realu Madryt i 2:1 Barcelony. Obie drużyny rozstrzygnęły między sobą rywalizację o Superpuchar Hiszpanii. W tym wypadku górą była Duma Katalonii, które wygrała pewnie 3:1. Dwa pojedynki stoczyły także w ramach półfinału Pucharu Króla. Pierwsze spotkanie na Santiago Bernabeu zakończyło się skromnym zwycięstwem 1:0 Barcelony, ale w rewanżu Real Madryt odwrócił losy rywalizacji nie dają szans rywalom. Na Camp Nou drużyna Carlo Ancelottiego wygrała 4:0.

Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Rywalizacja w El Clasico zawsze rządzi się swoimi prawami i bardzo trudno wskazać w poszczególnych meczach wyraźnego faworyta. Tak jest w przypadku sobotniego meczu. Rozważając typ na mecz Barcelona – Real Madryt można liczyć na kursy 2.50-2.70 na zwycięstwo jednej z drużyn, w standardowych ofertach. W tym miejscu zwracamy jednak uwagę na świetną promocję STS dla nowych klientów. Podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL otrzymasz możliwość zagrania zakładu na gola Barcelony lub Realu po bardzo wysokim kursie 200.00. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz powyżej.

Barcelona – Real Madryt, typ kibiców

El Clasico: jak zakończy się mecz? wygraną Barcelony 49% remisem 4% wygraną Realu 47% 73 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Barcelony

remisem

wygraną Realu

Barcelona – Real Madryt, przewidywane składy

Zestawienie wyjściowej jedenastki Barcelony na sobotnie spotkanie jest sporą niewiadomą. Wpływ na to ma oczywiście sytuacja kadrowa zespołu. Z gry na pewno wyłączeni są Pedri, Frenkie de Jong, Jules Kounde i Sergi Roberto. Ostatnio ze względu na kontuzje na murawie nie pojawiali się również Robert Lewandowski i Raphinha, ale w ich przypadku jest szansa, że dojdą na czas do pełnej sprawności. Po ostatnich meczu w Lidze Mistrzów do grona zawodników, przy których widnieje znak zapytania dołączył Joao Felix.

W zespole Realu Madryt w sobotnim meczu na pewno zabraknie czterech piłkarzy. Urazy elimiują z gry Edera Militao, Thibaut Courtois, Ardę Gulera i Daniego Ceballosa.

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 4 Ronald Araujo 13 Iñaki Peña 17 Marcos Alonso 26 Ander Astralaga 30 Marc Casado 35 Ángel Alarcón 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort 43 Unai Hernandez Nacho Fernandez 6 Luka Modric 10 Eduardo Camavinga 12 Andriy Lunin 13 Joselu 14 Lucas Vázquez 17 Daniel Ceballos 19 Fran García 20 Brahim Díaz 21 Arda Güler 24 Diego Piñeiro 26

Barcelona – Real Madryt, transmisja meczu

Pierwsze w tym sezonie El Clasico pomiędzy Barceloną i Realem Madryt rozegrane zostanie w sobotę (28 października) o godzinie 16:15. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach Eleven Sports 1, CANAL+ Premium i CANAL+ 4K Ultra HD.

Spotkanie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać ze świetnej promocji, która pozwala na zmniejszenie opłaty za pierwszy miesiąc dostępu do paczki z kanałami CANAL+ do zaledwie 19 zł! Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Po promocyjnym miesiącu jest możliwość rezygnacji lub kontynuowania subskrypcji w cenie 54 zł.

