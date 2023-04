FC Barcelona – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2023)

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Real Madryt, typy bukmacherskie

Jeden krok bliżej finału przed środowym rewanżem jest FC Barcelona, która przystąpi do tego pojedynku ze skromną zaliczką w postaci zwycięstwa 1:0 w pierwszym meczu. Było to pierwsze z dwóch zwycięstw Dumy Katalonii z Realem Madryt w ostatnich tygodniach. W środę drużyna Xaviego Hernandeza po raz kolejny będzie chciała potwierdzić swoją wyższość nad odwiecznym rywalem w tym sezonie i wywalczyć awans do finału. Nie oznacza to jednak, że Real wybiegnie na murawę pozbawiony szans. Królewscy zrobią wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji i zrewanżować się Barcelonie za ostatnie pojedynki. Spodziewamy się w tym meczu emocji i przede wszystkim goli z obu stron. Nasz typ: BTTS (obie strzelą tak)

Barcelona – Real Madryt, ostatnie wyniki

Choć mamy dopiero początek kwietnia, rywalizacja o mistrzostwo Hiszpanii pomiędzy Barceloną i Realem Madryt wydaje się być rozstrzygnięta. Obie drużyny dzieli obecnie w tabeli aż 12 punktów. To efekt skutecznej i efektywnej gry Dumy Katalonii oraz licznych potknięć Królewskich.

FC Barcelona może się obecnie pochwalić pięciom wygranymi z rzędu. Dwa z tych zwycięstw odniosła w meczach przeciwko Realowi (1:0 w Pucharze Króla i 2:1 w La Liga). W pokonanym polu zostawiała ostatnio również drużyny Valencii (1:0), Athletic Bilbao (1:0) i Elche (4:0).

Tymczasem Real Madryt nie potrafi ustabilizować formy na wysokim poziomie. Potwierdzeniem tego są zaledwie trzy zwycięstwa w sześciu ostatnich spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W ostatni weekend drużyna Carlo Ancelottiego co prawda w świetnym stylu rozgromiła 6:0 Real Valladolid, ale przed rewanżowem meczem z Dumą Katalonii trudno o optymizm w szeregach Królewskich.

Barcelona – Real Madryt, historia

Obie drużyny w tym sezonie mierzyły się już cztery razy. W środowy wieczór zagrają po raz piąty i ostatni. Bilans tych konfrontacji jest bardzo korzystny dla Barcelony, która wygrała trzy pojedynki. Królewscy tylko raz cieszyli się ze zwycięstwa.

Real Madryt zwyciężył w pierwszym ligowym meczu. W październikowym pojedynku na Santiago Bernabeu gospodarze wygrali pewnie 3:1. Kolejne pojedynki kończyły się już jednak wygranymi Barcelony, która najpierw ograła 3:1 Królewskich w finałowym meczu o Superpuchar Hiszpanii, a następnie dołożyła dwa zwycięstwa w marcu – 1:0 w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Króla i 2:1 w pojedynku ligowym.

Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

W zdecydowanie lepszej sytuacji do środowego spotkania przystępują gospodarze, którzy dysponują skromną zaliczką z pierwszego meczu. Duma Katalonii po swojej stronie będzie miała również atut własnego boiska, co ma także swoje odzwierciedlenie w kursach na rewanżowe spotkanie. Kursy na wygraną Barcelony oscylują obecnie w granicach 2.25 – 2.35, podczas gdy na Real sięgają nawet 3.50.

Barcelona – Real Madryt, kto awansuje?

Barcelona – Real Madryt, przewidywane składy

Barcelona do środowego rewanżu przystąpi bez czterech kontuzjowanych zawodników. Trener Xavi Hernandez nie będzie miał do swojej dyspozycji Andreasa Christensena, Ousmane Dembele, Pedriego i Frenkie’go de Jonga. Najbliżej powrotu do gry był Holender, ale ostatecznie nie zdążył się wykurować i nie pojawi się na murawie.

W lepszej sytuacji kadrowej znajduje się Real Madryt. Carlo Ancelotti do stolicy Katalonii nie mógł zabrać tylko jednego zawodnika – Ferlanda Mendy’ego. Gotowi do gry są natomiast Antonio Ruediger i Mariano Diaz, którzy ostatnio również narzekali na problemy zdrowotne.

Barcelona: Ter Stegen – Kounde, Araujo, Alonso, Balde – Kessie, Busquets, Gavi – Raphinha, Lewandowski, Fati

Real Madryt: Courtois – Vazquez, Militao, Nacho, Alaba – Kroos, Tchouameni, Modrić – Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Barcelona – Real Madryt, transmisja meczu

Rewanżowy mecz 1/2 finału Pucharu Króla FC Barcelona – Real Madryt rozegrany zostanie w środę (5 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP1 i TVP Sport.

Rywalizację dwóch najlepszych hiszpańskich klubów, podobnie jak wszystkie inne mecze Pucharu Króla i La Liga, można także oglądać zupełnie bezpłatnie w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa warunki – zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

