FC Barcelona – Cadiz, typy bukmacherskie

FC Barcelona zaliczyła falstart do nowego sezonu i w niedzielę nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Do konfrontacji z Cadiz przystąpi w roli zdecydowanego faworyta, bowiem goście nie mają po swojej stronie argumentów, które mogłyby sugerować, że są w stanie sprawić w stolicy Katalonii niespodziankę.

Barcelona – Cadiz: bonus 250 zł za wytypowanie zwycięzcy

Największy polski bukmacher STS przygotował dla Czytelników goal.pl świetną promocję na niedzielny mecz Barcelony. Rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL otrzymamy możliwość zagrania zakładu na zwycięzcę tego meczu po kursie 125.00, co pozwala na odebranie w ramach tej oferty bonusu o wartości 250 zł. Jak skorzystać z tej promocji? Wyjaśniamy.

FC Barcelona – Cadiz, ostatnie wyniki

Kibice Barcelony z pewnością inaczej wyobrażali sobie początek nowego sezonu niż bezbramkowy remis z Getafe w 1. kolejce. Duma Katalonii przed tygodniem dominowała w meczu rozgrywanym na Coliseum Alfonso Perez, ale nie zdołała ani razu zaskoczyć defensywy przeciwnika. Stratę punktów w tym meczu przez Barcelonę należy traktować jako jej porażkę.

Cadiz nie sprawiło natomiast zawodu swoim fanom i sezon rozpoczęło od zapisania na swoje konto trzech punktów. Ekipa z Kadyksu przed własną publicznością wygrała skromnie 1:0 z Deportivo Alaves. Jedynego gola meczu zdobył już w siódmej minucie San Emeterio.

Barcelona – Cadiz, historia

W poprzednim sezonie komplet punktów w konfrontacjach obu drużyn zdobyła Barcelona. W pierwszym meczu na Estadio Nuevo Mirandilla wygrała wysoko 4:0 po golach De Jonga, Lewandowskiego, Fatiego i Dembele. Drugi mecz na Camp Nou zakończył się wygraną gospodarzy 2:0, a na listę strzelców wpisywali się Roberto i Lewandowski.

Barcelona – Cadiz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie spodziewają się innego rozstrzygnięcia niż wygrana Barcelony. W standardowych ich ofertach kursy na wygraną Dumy Katalonii nie przekraczają 1.25.

Barcelona – Cadiz, kto wygra?

Barcelona – Cadiz, przewidywane składy

Barcelona w niedzielnym meczu nie będzie mogła zagrać w najsilniejszym składzie. Ze składu ostatnio wypadki Ronald Araujo, który nabawił się urazu uda, a także Raphinha, który jest zawieszony po otrzymaniu czerwonej kartki w meczu z Getafe. Gotowy do gry nadal nie jest takżę Inigo Martinez.

W drużynie gości nie wystąpią z kolei Escalante, Ocampo, Guardiola i Chust.

FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Cadiz (Przewidywany skład) 4-4-2 FC Barcelona (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Cadiz (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy Xavi Hernandez Sergio González Soriano Rezerwowi 6 Gavi

10 Ansu Fati

12 Clement Lenglet

13 Iñaki Peña

16 Abde Ezzalzouli

17 Marcos Alonso

20 Sergi Roberto

26 Ander Astralaga

27 Lamine Yamal

30 Marc Casado

32 Fermín López Joseba Zaldúa 2

José Mari 6

Ruben Sobrino 7

Álex Fernández 8

Alvaro Negredo 9

Milutin Osmajic 12

David Gil 13

Momo Mbaye 14

José Antonio de la Rosa 27

Curro Muñoz 28

FC Barcelona - Cadiz, transmisja meczu

Mecz Barcelona - Cadiz rozegrany zostanie w niedzielę (20 sierpnia) o godzinie 19:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2. Spotkanie obejrzymy także za pośrednictwem internetu dzięki usłudze CANAL+ online.

Niedzielne spotkanie, które rozegrane zostanie na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie, będzie również transmitowane zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład za min. 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

