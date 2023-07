IMAGO/Ariana Ruiz Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona – Arsenal, typy bukmacherskie

Na typ etapie trudno spodziewać się efektownej gry ze strony Barcelony, która tym pojedynkiem de facto rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Arsenal ma już za sobą kilka sprawdzianów, a przeciwko Dumie Katalonii będzie miał kolejną okazję do sprawdzenia swojej formy. My stawiamy w tym spotkaniu na BTTS, spodziewając się goli z obu stron. Nasz typ: BTTS

STS 1.48 BTTS (obie strzelą – TAK)

FC Barcelona – Arsenal, ostatnie wyniki

FC Barcelona nie miała jeszcze okazji zaprezentować się kibicom przed nowym sezonem. Pierwszym testem drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza miało być spotkanie z Juventusem, ale na kilka godzin przed jego rozpoczęciem zostało odwołane ze względu na zatrucie pokarmowe dużej części kadry katalońskiego klubu. Piłkarze wracają już do zdrowia i nic nie powinno stanąć na przeszkodzie w rozegraniu meczu z Arsenalem.

Oglądaj mecz Barcelona – Arsenal ZA DARMO!

Kanonierzy są zdecydowanie na innym etapie przygotowań, czego potwierdzeniem jest rozegranie przez nich już czterech kontrolnych spotkań. Zespół Mikela Artety spisywał się w nich jednak ze zmiennym skutkiem. Jeszcze przed wyjazdem do USA rozegrał dwa mecze, w których zremisował 1:1 z Watfordem i 1:1 z FC Nuernberg. Za oceanem również zdążył rozegrać dwa mecze. W pierwszym efektownie 5:0 pokonał drużynę gwiazd MLS, natomiast w drugim musiał uznać wyższość Manchesteru United (0:2).

FC Barcelona – Arsenal, historia

Ostatnie oficjalne pojedynki tych zespołów miały miejsce w 2016 roku, kiedy mierzyły się ze sobą w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zdecydowanie górą w tamtym dwumeczu była Barcelona, która wygrała oba spotkania (2:0 u siebie, 3:1 u siebie). W międzyczasie, bo w 2019 roku, obie ekipy miały okazję zagrać towarzysko. I tym razem lepsza okazała się Duma Katalonii, która wygrała 2:1.

FC Barcelona – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w czwartkowym meczu dają Arsenalowi. Na korzyść Kanonierów na pewno przemawia fakt bycia na innym etapie przygotowań oraz problemy zdrowotne w ekipie rywali.

FC Barcelona – Arsenal, kto wygra?

FC Barcelona – Arsenal, przewidywane składy

Zestawienie wyjściowej jedenastki Barcelony na spotkanie z Arsenalem jest wielką zagadką. Jest to oczywiście związane z problemami zdrowotnymi, które w ostatnich dniach dotknęły dużą część katalońskiego zespołu. Według ostatnich doniesień z największymi dolegliwościami zmagali się Jules Kounde, Alejandro Balde, Eric Garcia i Oriol Romeu.

Tymczasem w zespole Arsenalu na pewno nie będzie mógł zagrać Reiss Nelson. Z problemami zdrowotnymi zmaga się również Ołeksandr Zinczenko. Do dyspozycji Mikela Artety powinni natomiast być Leandro Trossard, Thomas Partey i Emile Smith Rowe, którzy ostatnio również zmagali się z drobnymi urazami.

Arsenal: Ramsdale – Timber, Saliba, Gabriel, Tierney – Odegaard, Rice, Havertz – Saka, Jesus, Martinelli

Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Christensen, Martinez, Alonso; Gundogan – Kessie, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Fati

FC Barcelona – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie FC Barcelona – Arsenal rozegrane zostanie w czwartek (27 lipca) o godzinie 4:30 czasu polskiego. Telewizyjna transmisja będzie prowadzona na kanale Eleven Sports 1.

Darmowa transmisja z tego spotkania będzie także udostępniona w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do niej jest bardzo proste, ponieważ wystarczy spełnienie dwóch warunków – rejestracja konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagranie dowolnego zakładu za min. 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

