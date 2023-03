F1 – Grand Prix Bahrajnu 2023: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: Max Verstappen

F1 2023, typy na sezon

W poprzednim sezonie swój drugi tytuł zdobył Max Verstappen, który na przestrzeni całego roku kalendarzowego nie miał równej konkurencji. Mercedes prezentował się przeciętnie, a Ferrari stać było jedynie na udaną pierwszą część sezonu. Jak będzie w 2023 roku?

W trakcie przedsezonowych testów Mercedes ponownie nie zachwycał, co może sugerować, że przynajmniej w pierwszych wyścigach Lewis Hamilton i George Russell nie będą walczyć o czołowe lokaty. Nieco lepiej wygląda Ferrari, choć wydaje się, że nie jest to tak dobra maszyna, jak w 2022 roku. Z obozu Red Bulla dochodzą natomiast głosy, że bolid sprawuje się świetnie, zatem to Max Verstappen ponownie będzie faworytem do zdobycia kolejnego, trzeciego mistrzowskiego tytułu. Nasze typy na sezon 2023 – Max Verstappen zdobędzie mistrzostwo kierowców, a Red Bull mistrzostwo konstruktorów.

GP Bahrajnu, typy i przewidywania

W trakcie przedsezonowych testów zaskakująco dobrze spisywał się Aston Martin, a w szczególności Fernando Alonso, który wygrał drugą sesję treningową. Kibice marzą, aby Hiszpan po wielu nieudanych latach znów miał realne szanse na zdobycie mistrzostwa świata. Będzie o to niezwykle ciężko, bowiem Max Verstappen ponownie dysponuje fantastyczną maszyną, natomiast Aston Martin śmiało może walczyć nawet o pierwszy rząd. Jeśli ktoś miałby zagrozić Holendrowi, to w Bahrajnie jest to najprawdopodobniej właśnie Alonso.

GP Bahrajnu, historia toru

Pierwszy wyścig w Bahrajnie miał miejsce w 2004 roku. Wówczas na Bahrain International Circuit zatriumfował Michael Schumacher. Od tego czasu, nie licząc rocznej przerwy w 2011 roku, tor regularnie znajduje się w kalendarzu wyścigowym. Poprzedni sezon rozpoczął się w Bahrajnie, gdzie niespodziewanie zwyciężył Charles Leclerc. Wówczas dublet zdobyło Ferrari, które dało nadzieję, że na przestrzeni całego roku będzie w stanie realnie rywalizować z faworyzowanym Red Bullem. Co ciekawe, Max Verstappen nie miał jeszcze okazji wygrać na tym obiekcie.

GP Bahrajnu, transmisja wyścigu

Sezon 2023 nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Po latach prawa do F1 straciło Eleven Sports, a nabyła je platforma streamingowa Viaplay, gdzie w najbliższym czasie będzie można śledzić wyścigi. Sobotnie kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 16. O tej samej godzinie odbędzie się niedzielny wyścig.