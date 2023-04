fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Goodison Park Premier League Everton Tottenham 3.40 3.40 2.25

Everton – Tottenham Hotspur, typy na mecz i przewidywania

Tottenham i Everton to ekipy, które w ligowej tabeli dzieli przepaść. The Toffees skupiają się w tej kampanii na walce o ligowy byt. Londyńczycy koncentrują się natomiast na rywalizacji o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Everton na swoim stadionie w tym sezonie w czternastu spotkania wygrał tylko razy, notując również dwa remisy i siedem porażek. Tymczasem zawodnicy The Spurs wywalczyli 19 punktów w tej kampanii na wyjazdach. Nasz typ: wygrana Tottenhamu.

Everton – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

Obie ekipy nie będą mogły zagrać w optymalnych zestawieniach. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić Andros Townsend i Dominic Calvert-Levin. Z kolei w drużynie z Londynu nie będą mogli wystąpić: Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, Emerson Royal, czy Ben Davies.

Everton – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

The Toffees w trzech ostatnich meczach ligowych wygrali tylko raz, gdy pokonali Brentford (1:0). W pozostałych dwóch spotkaniach remisowali kolejno z: Nottingham Forrest (2:2) oraz Chelsea (2:2).

Stołeczny team z kolei tuż przed przerwą reprezentacyjną podzielił się punktami z Southampton (3:3). Ogólnie w trzech wcześniejszych potyczkach, licząc wszystkie rozgrywki, Tottenham wygrał też z Nottingham Forrest (3:1) i zremisował bezbramkowo z Milanem.

Everton – Tottenham Hotspur, historia

Pierwsza batalia w tej kampanii między oboma zespołami zakończyła się wygraną The Spurs (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami Tottenham wygrał dwa razy, a w trzech potyczkach miał miejsce remis.

Everton – Tottenham Hotspur, kursy

Everton – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do potyczki w ustawieniu 4-3-3, gdzie o gole zadbać ma między innymi Demarai Gray. Z kolei w londyńskiej ekipie największa uwaga powinna być skupiona na Harrym Kanie, który będzie wysuniętym napastnikiem w schemacie taktycznym 3-4-2-1. Kluczowymi postaciami mogą być też Dejan Kulusevski i Son Heung-min.

Everton – Tottenham Hotspur, kto wygra

Everton – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Starcie Evertonu z Tottenhamem nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie można zobaczyć tylko dzięki platformie streamingowej Viaplay. Potyczka zacznie się w poniedziałek o godzinie 21:00. Spotkanie skomentują Szymon Ratajczyk i Maciej Łuczak.

