Everton – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (19.12.2023)

Everton - Fulham: typy, kursy, zapowiedź na wtorkowy mecz 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Spodziewamy się wyrównanego starcia dwóch ekip, które chcą awansować do półfinału Carabao Cup. Oto przewidywania na to spotkanie.

Everton – Fulham: przewidywania

Koniec roku coraz bliżej, a to oznacza intensywne granie w Anglii. Tuż po zakończeniu ligowej serii gier nadszedł czas na mecze w Carabao Cup. Jednym z wtorkowych spotkań Pucharu Ligi Angielskiej będzie mecz Evertonu z Fulham. Oba zespoły z pewnością chcą awansować do kolejnej rundy, a wszystko zapowiada nam ciekawie i przede wszystkim wyrównane spotkanie. Ciężko wskazać jednoznacznego faworyta, dlatego mój typ na to spotkanie to: BTTS.

Everton – Fulham: ostatnie mecze

W weekend Everton pokonał na wyjeździe zespół outsidera z Burnley pewnie, bo 2:0. To oznacza, że zespół z Liverpoolu notuje obecnie serię czterech zwycięstw z rzędu i coraz wyżej pnie się w tabeli Premier League. Z kolei Fulham po dwóch meczach, w których zdobyli aż 10 goli, przegrało z Newcastle 0:3. Trzeba jednak przyznać, że liczba goli zespołu z Londynu może imponować. W czterech meczach przed spotkaniem z “Srokami” zdobyli ich 16 – to najlepszy wynik w lidze.

Everton – Fulham: historia

Historia spotkań obu tych zespołów jest długa. Zarówno Everton, jak i Fulham mierzą się ze sobą na poziomie Premier League od lat z małymi przerwami, gdzie zespół z Londynu spadł na zaplecze elity. W tym sezonie to wtorkowi goście jak na razie okazali się lepsi wygrywając pierwszy mecz 1:0. Z kolei w poprzedniej kampanii raz padł remis, a jednokrotnie zwyciężało Fulham. Co ciekawe w 2013 roku oba te zespoły spotkały się Pucharze Ligi – wówczas padł wynik 1:2 dla londyńczyków.

Everton – Fulham: kursy bukmacherów

Everton – Fulham: kto wygra?

Everton – Fulham: przewidywane składy

Everton: Pickford – Patterson, Tarkowski, Keane, Mykolenko – Harrison, Garner, Onana, McNeil – Doucoure – Calvert-Lewin

Newcastle: Dubravka – Livramento, Lascelles, Schar, Burn – Longstaff, Guimaraes, Joelinton – Almiron, Isak, Hall

Everton – Fulham: transmisja

Wtorkowy mecz 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej między Evertonem a Fulham rozpocznie się o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

