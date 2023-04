Everton – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Alex Iwobi

Everton – Fulham, typy i przewidywania

Drugi sezon z rzędu Everton ociera się o strefę spadkową, co dla tak utytułowanego klubu jest prawdziwą katastrofą wizerunkową. The Toffees wygrali tylko jeden z poprzednich pięciu meczów, a margines błędu wyczerpał się już do zera. W przypadku kolejnej porażki, tym razem w meczu z Fulham klub może spaść do strefy spadkowej. Na domiar złego grożą mu kary w postaci odjęcia punktów za nieprawidłowości finansowe. To ciężki czas dla kibiców Evertonu.

Fulham złapało wyraźną zadyszkę i po znakomitej rundzie jesiennej kompletnie opadło z sił. Zespół ma fatalną passę pięciu kolejnych porażek, a końca kryzysu nie widać. Sytuacja w tabeli jest dla The Cottagers wciąż komfortowa, jednak dyspozycja zespołu od kilku tygodni jest rozczarowująca. W tym sezonie beniaminek w starciu z Evertonem zremisował u siebie 0:0. Czy w sobotę uda się ugrać trzy punkty w starciu ze słabym rywalem? Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Everton – Fulham, ostatnie wyniki

Tylko jedno zwycięstwo z Brentofrd, a oprócz tego aż trzy remisy i porażka. Everton rzadko wygrywa w tym sezonie, choć powoli staje się to już regułą. W poprzedniej kolejce daleki był od nawiązania jakiejkolwiek rywalizacji z Manchesterem United. Czerwone Diabły wygrały wówczas 2:0.

Fulham od meczu z Leeds wpadło w potężny dołek. Beniaminek przegrał pięć kolejnych meczów, choć w rywalizacji z Brentford, Manchesterem United i Bournemouth strzelał bramki. Do poprawy jest zdecydowanie defensywa.

Everton – Fulham, sytuacja kadrowa

Everton wciąż musi radzić sobie bez kontuzjowanych Calverta-Lewina, Townsenda i Vinagre. Brak dwóch Anglików jest dla niego wyjątkowo uciążliwy. W poprzednim sezonie byli oni ważnymi ogniwami zespołu.

Zawieszony za incydent z meczu z Manchesterem United pozostaje Aleksandar Mitrovic. Dla Fulham oznacza to konieczność radzenia sobie bez najlepszego strzelca zespołu. Oprócz tego z kontuzjami zmagają się Kebano i Kurzawa. Ich również zabraknie w sobotnim meczu.

Everton – Fulham, historia

Fulham miało sporą przewagę nad Evertonem w meczu 14. kolejki Premier League, jednak nie udało jej się udokumentować golem. Dlatego ich mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Wcześniej, w 2021 roku Fulham wygrało na wyjeździe z The Toffees 2:0. Ogółem patrząc, mecze tych dwóch drużyn są dość wyrównane. Patrząc po ostatnich pięciu spotkaniach, Everton wygrał dwa z nich, podobnie jak Fulham.

Everton – Fulham, kursy bukmacherskie

Everton – Fulham, kto wygra

Everton – Fulham, przewidywane składy

Everton: Pickford – Coleman, Keane, Tarkowski, Godfrey – Gueye, Gray, Iwobi, Onana, McNeil – Simms

Fulham: Leno – Soares, Adarabioyo, Ream, Robinson – Reed, Palhinha, Reid, Pereira, Willian – Carlos

Everton – Fulham, transmisja

Podobnie jak inne mecze Premier League, starcie Evertonu z Fulham obejrzycie na antenie Viaplay. Początek tej rywalizacji zaplanowany został na sobotę 15 kwietnia o godzinie 16:00. Mecz skomentują Kamil Kania i Jarosław Koliński.

