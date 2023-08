IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Alex Iwobi

Everton FC – Fulham FC, typy i przewidywania

Everton nie potrafi pokonać Fulham od trzech meczów. Jednak gospodarze mają za sobą znacznie lepszy okres przygotowawczy, w którym nie ponieśli żadnej porażki, a przecież każda seria musi też mieć swój koniec. Everton jest faworytem w oczach bukmacherów i przynajmniej na papierze wydaje się mieć mocniejszy skład. Nasz typ: wygrana Evertonu – TAK.

Everton FC – Fulham FC, sytuacja kadrowa

The Toffees w pierwszej ligowej kolejce będą musieli sobie radzić bez Colemana, Delle Alliego oraz McNeila. Nie wiadomo, czy zdolny do gry będzie Danjuma. Po stronie gości urazy leczą Palhinha i Cairney.

Everton FC – Fulham FC, ostatnie wyniki

Everton ma za sobą bardzo udany okres przygotowawczy. Ekipa z Liverpoolu nie przegrała ani jednego meczu i tylko raz zremisowała w pojedynku z Boltonem. Ponadto wygrała z Wigan, Stoke oraz Sportingiem Lizbona. Nieco gorzej poradził sobie w tym czasie Fulham, który zwyciężył z Hoffenheim oraz Brentford, ale przegrał z Chelsea i Aston Villą.

Everton FC – Fulham FC, historia

Everton nie potrafi sięgnąć po zwycięstwo w meczu z Fulham od trzech pojedynków, które zakończyły się jednym remisem i dwoma wygranymi ekipy z Londynu. Zespół z Liverpoolu na komplet oczek czeka od listopada 2020 roku.

Everton FC – Fulham FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta upatrują w ekipie Evertonu, ale typy na zwycięstwo The Toffees są bardzo wysokie.

Everton FC – Fulham FC, kto wygra

Everton FC – Fulham FC, przewidywane składy

Everton (Przewidywany skład) 4-3-2-1 Fulham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Everton (Przewidywany skład) 4-3-2-1 Fulham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Sean Dyche Marco Silva Rezerwowi 4 Mason Holgate

5 Michael Keane

13 Neal Maupay

19 Vitali Mykolenko

21 Andre Gomes

32 Jarrad Branthwaite Marek Rodak 1

Aleksandar Mitrovic 9

Tim Ream 13

Andreas Pereira 18

Kevin Mbabu 27

Carlos Vinícius 30

Luke Harris 38

Everton FC - Fulham FC, transmisja meczu

Pojedynek Evertonu z Fulham nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć jedynie online poprzez platformę Viaplay.pl. Początek spotkania o godzinie 16:00.

