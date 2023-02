Eintracht Frankfurt – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (21.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Kontynuujemy zmagania w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. We wtorek dojdzie do ciekawego starcia Eintrachtu Frankfurt z Napoli. Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji jest lider Serie A, który na krajowym podwórku nie ma sobie równych. Czy ekipa Luciano Spallettiego będzie w stanie osiągnąć również sukces w Europie? Początek spotkania o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Eintracht – Napoli, typy i przewidywania

Przed mistrzostwami świata Napoli uważane było za jedną z najlepszych ekip w Europie. Po mundialu wiele drużyn nie utrzymało dotychczasowej dyspozycji, ale neapolitańczycy wciąż zachwycają i pewnym krokiem zmierzają po mistrzostwo Włoch. Kibiców bardzo ciekawi również ich przygoda w europejskich pucharach. Napoli bez większych problemów wygrało swoją grupę i w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Przedstawiciel Bundesligi radzi sobie na własnym podwórku coraz lepiej, ale we wtorek nie będzie faworytem. Napoli wygląda na zespół, który w tym sezonie stać na historyczne sukcesy. Nasz typ – wygrana Napoli.

Eintracht – Napoli, sytuacja kadrowa

Eintracht Frankfurt nie będzie mógł w najbliższym meczu skorzystać z kontuzjowanych Juniora Diny Ebimbe i Marcela Weniga oraz chorego Sebastiana Rode. Po stronie Napoli zabraknie jedynie Giacomo Raspadori. Do dyspozycji trenera Luciano Spallettiego są właśnie Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński.

Eintracht – Napoli, ostatnie wyniki

Eintracht Frankfurt powoli dobija do ligowej czołówki, notując w ostatnim czasie dużo lepsze wyniki. Co prawda w zeszłym tygodniu uczestnik fazy pucharowej Ligi Mistrzów przegrał z FC Koeln 0-3, lecz już w poprzedniej kolejce Bundesligi ograł Werder Brema 2-0. Wcześniej Eintracht zapewnił sobie również awans do ćwierćfinału Pucharu Niemiec.

Napoli zachwyca swoich kibiców fenomenalną postawą na krajowym podwórku. Aktualna przewaga nad nad drugim w tabeli Interem Mediolan wynosi aż 15 punktów. Trudno sobie wyobrazić, aby neapolitańczycy nie sięgnęli w tym sezonie po tytuł mistrza Włoch. W poprzedniej kolejce Napoli ograło Sassuolo 2-0, a wcześniej rozprawiło się także z Cremonese (3-0) i Spezią (3-0). Nie licząc Pucharu Włoch, po raz ostatni ekipa Luciano Spallettiego doznała porażki 4 stycznia.

Eintracht – Napoli, historia

Aby przypomnieć ostatnią rywalizację między tymi zespołami, trzeba sięgnąć pamięcią do 1994 roku. Wówczas Eintracht i Napoli zmierzyły się ze sobą w ramach 1/8 finału Ligi Europy. Oba spotkania zostały wygrane przez niemiecką drużynę 1-0, co pozwoliło jej awansować do ćwierćfinału rozgrywek.

Eintracht – Napoli, kursy bukmacherskie

Eintracht – Napoli, przewidywane składy

Eintracht – Napoli, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów we Frankfurcie rozpocznie się o godzinie 21. Rywalizację Eintrachtu z Napoli można śledzić w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1. Za pośrednictwem internetu spotkanie można natomiast obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać w świetnej cenie. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony możesz zaoszczędzić aż 126 zł! Za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz jedynie 288 zł. W przeliczeniu na miesiąc to tylko 48 zł.

