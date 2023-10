IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Doyell Malen

Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2023 20:21 .

Eintracht – Borussia, typy bukmacherskie

Eintracht Frankfurt w ramach 9. kolejki rozgrywek Bundesligi podejmie na własnym stadionie Borussię Dortmund. Niedzielnie spotkanie między tymi drużyna jest bez wątpienia hitem tej serii gier w niemieckiej ekstraklasie, bowiem zmierzą się ze sobą ekipy, który zajmują czołowe lokaty w lidze i mają aspiracje do gry w europejskich pucharach. Ja spodziewam się niezwykle wyrównanego starcia, w którym ostatecznie po zwycięstwo sięgnie zespół prowadzony przez Edina Terzicia. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund

STS 2.15 wygrana Borussii Dortmund Zagraj!

Eintracht – Borussia, ostatnie wyniki

Eintracht Frankfurt w obecnej kampanii ma mały problem z ustabilizowaniem formy. W ostatnich pięciu spotkania podopieczni Dino Toppmollera trzykrotnie zwyciężyli (2:0 z Heidenheim, 3:1 z Hoffenheim oraz 6:0 z HJK w Lidze Konferencji), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Wolfsburgiem i 1:2 z PAOK Saloniki w Lidze Konferencji)

Borussia Dortmund od początku rozgrywek prezentuje wysoką dyspozycję i zasłużenie zajmuje czołową lokatę w lidze. Drużyna Edina Terzicia w ostatnich pięciu spotkaniach zdołała czterokrotnie wyjść zwycięsko (3:1 z Hoffenheim, 4:2 z Unionem Berlin, 1:0 z Werderem Brema oraz 1:0 z Newcastle United w Lidze Mistrzów), a także raz zremisować (0:0 z Milanem w Lidze Mistrzów).

Eintracht – Borussia, historia

W ubiegłym sezonie starcia między tymi zespołami dwukrotnie kończyły się zwycięsko dla Borussii Dortmund (2:1 w rundzie jesiennej, a także 4:0 na wiosnę). We wcześniejszych trzech meczach drużyna z Signal Iduna Park dwa razy zwyciężyła, a jedna rywalizacja padła łupem Eintrachtu Frankfurt.

Eintracht – Borussia, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania jest Borussia Dortmund, mimo że to za Eintrachtem Frankfurt będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu kibiców zgromadzonych na Deutsche Bank Park. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 3.15 – 3.30, podczas gdy na zwycięstwo BVB 2.16 – 2.20. Przy okazji tego starcia warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Żeby go dostać, wystarczy podać podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Eintracht – Borussia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Eintrachtu 0% remisem 0% wygraną Borussii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Eintrachtu

remisem

wygraną Borussii

Eintracht – Borussia, przewidywane składy

Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 5 Hrvoje Smolcic 18 Jessic Ngankam 20 Makoto Hasebe 23 Jens Petter Hauge 26 Eric Ebimbe 29 Niels Nkounkou 30 Paxten Aaronson 33 Jens Grahl 36 Ansgar Knauff Salih Özcan 6 Giovanni Reyna 7 Sebastien Haller 9 Marius Wolf 17 Youssoufa Moukoko 18 Niklas Süle 25 Ole Pohlmann 30 Alexander Meyer 33 Jamie Bynoe-Gittens 43 Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Edin Terzic Rezerwowi ▼ 5 Hrvoje Smolcic 18 Jessic Ngankam 20 Makoto Hasebe 23 Jens Petter Hauge 26 Eric Ebimbe 29 Niels Nkounkou 30 Paxten Aaronson 33 Jens Grahl 36 Ansgar Knauff Salih Özcan 6 Giovanni Reyna 7 Sebastien Haller 9 Marius Wolf 17 Youssoufa Moukoko 18 Niklas Süle 25 Ole Pohlmann 30 Alexander Meyer 33 Jamie Bynoe-Gittens 43

Eintracht – Borussia, transmisja meczu

Początek meczu Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund zaplanowano na niedzielę (29 października) o godzinie 15:30. Transmisję tego spotkania można obejrzeć tylko w internecie na platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.